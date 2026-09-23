Ахтем Сеитаблаев впервые показал новую избранницу-красавицу после разрыва с невестой

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

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Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в первый раз показал, с кем сейчас находится в отношениях.

Избранницей знаменитости оказалась брюнетка по имени Елена. Пара вместе появилась на допремьерном показе фильма «Родичі». Сеитаблаев общался с журналистами, не скрывая присутствия возлюбленной рядом. В то же время возлюбленные пока не спешат раскрывать детали личной жизни.

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Елена рассказала, что они познакомились именно благодаря кино. Их первая встреча состоялась во время показа фильма Сеитаблаева «Додому».

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«Мы познакомились на кинопоказе. Это было во время одного из показов фильма „Додому“», — рассекретила Елена с улыбкой в комментарии oboz.ua.

Ахтем Сеитаблаев с избранницей Еленой

Сам режиссер в шутку призвал возлюбленную не рассказывать лишнего. По словам Ахтема, их роман пока находится на начальном «романтичном» этапе.

«Не сдавай все! Надо постепенно выдавать информацию. Тебя потом замучают журналисты. Серьезно, мы пока не готовы многое рассказывать о нас», — добавил режиссер.

К слову, о новых отношениях Сеитаблаев впервые заговорил летом. Тогда он лишь отметил, что его избранница немного младше его и работает в общественной сфере. Теперь режиссер решил в первый раз выйти с ней на публику.

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До этого Ахтем развивал отношения с Марьяной Боцвинюк, которая младше его на 20 лет. Пара была обручена, однако впоследствии разошлась. Причины разрыва они не комментировали, а Сеитаблай лишь признавался, что пережить расставание ему было непросто.

Напомним, недавно экс-жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова во второй раз вышла замуж. Она обручилась с иностранцем в знаковом месте за границей.

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