Дети звезд Украины, которые ушли на фронт: где служат сыновья Кондратюка, Зюбиной и внук Роговцевой

Игорь Кондратюк, Римма Зюбина, Ада Роговцева

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После начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости присоединились к Силам обороны Украины и изменили привычную гражданскую жизнь на военную службу.

Среди тех, кто встал на защиту страны, — сыновья Бенюка, Скрипки, Харчишина, Кондратюка, Пелыха и другие. Кто-то из них добровольно присоединился к ВСУ в первые дни войны, кто-то готовился к службе заранее, а некоторые уже завершили контракт и демобилизовали.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о детях украинских звезд, которые защищали или продолжают защищать Украину и где они служили.

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Сын Богдана Бенюка

Богдан-Гордей Бенюк решил стать военнослужащим уже во взрослом возрасте. Когда мужчина присоединился к ВСУ, ему было 27 лет. За плечами у него была научная работа и защищенная диссертация, а дома оставалась беременная жена.

Решение сына пойти в армию Богдан Бенюк принял без попыток его отказать. Актер объяснял, что не хотел вмешиваться в выбор взрослого сына, который определил для себя необходимость служить Украине.

Богдан-Гордей Бенюк с женой

Сын Валерия Харчишина

Дмитрий Харчишин оказался в армии практически с самого начала полномасштабного вторжения. Сын фронтмена «Другої Ріки» Валерия Харчишина самостоятельно принял решение присоединиться к армии и 25 февраля 2022 уже был в армии, когда ему было чуть больше 20 лет.

Первой его военной специальностью стало саперное дело. Дмитрий работал со взрывоопасными предметами — занимался их обнаружением, установкой и обезвреживанием. Впоследствии военный прошел офицерскую подготовку и разные учения за границей.

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Полученные знания и практический опыт позволили ему впоследствии перейти к инструкторской работе: Дмитрий учил другим военным особенностям работы со взрывчаткой.

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием

Сын Олега Скрипки

Роман Скрипка, сын музыканта Олега Скрипки, тоже имеет опыт службы в армии. Молодой человек находился в боевом подразделении и выполнял задачи непосредственно в условиях войны.

Его военный этап завершился. 21-летний Роман закончил контракт, после чего был демобилизован. Теперь у него предусмотрено законодательством основание для отсрочки от последующей службы.

Олег Скрипка с сыном Романом / © instagram.com/o.skrypka

Сын Игоря Кондратюка

Сын телеведущего и продюсера Сергей Кондратюк сам решил вступить в армию. После подготовки его назначили в подразделение, входящее в 10-й армейский корпус. Он служит в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады.

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О военном пути сына Игорь Кондратюк говорил публично, в частности, после того, как Сергея возмутили слова Виталия Козловского относительно службы.

При этом продюсер особо подчеркивал, что не воспринимает выбор сына как собственное достижение. Кондратюк отмечал: отец не может присваивать себе заслугу человека, который сам пошел в армию и каждый день рискует жизнью.

Игорь Кондратюк с детьми

Сын Игоря Пелыха

Иван Пелих продолжил военный путь, который начал для себя после 24 февраля 2022 года. Он старший сын телеведущего Игоря Пелиха, погибшего в дорожно-транспортной аварии 2008 года.

До войны Иван приобретал профессию режиссера, однако с началом вторжения присоединился к киевской территориальной обороне. Позже его служба продолжилась уже прямо на фронте.

Военный имеет боевой опыт по нескольким направлениям, в частности Бахмутскому и Курскому. Также он участвовал в боях за Лисичанск. В настоящее время Иван командует отделением ударных беспилотных авиационных комплексов.

За службу и вклад в защиту Украины летом 2024 он был отмечен наградой от министра обороны Украины.

Сын Игоря Пелыха Иван / © instagram.com/ivanpelykh

Сын Константина Грубича

Ярослав Грубич пришел в армию после того, как еще в начале полномасштабного вторжения работал в зоне боевых действий как документалист. Сын телеведущего Константина Грубича фиксировал последствия российской агрессии на освободившихся территориях, работал с волонтерами и побывал на передовой.

Впоследствии Ярослав сам стал военнослужащим. Его служба завершилась тяжелым ранением: во время российских обстрелов он потерял конечность, а также на время потерял слух.

Ярослав Грубич

После пережитого ветеран сосредоточился на реабилитации. Он активно занимается спортом и постепенно овладевает жизнью с протезированием. В этом году Ярослав показался с механическим протезом с лишним. Следующим этапом должно стать установление бионического протеза с кистью.

Несмотря на серьезные ранения, Ярослав не отказался от мысли о дальнейшей службе. Он говорил о желании вернуться в армию и продолжать помогать защитникам.

Ярослав Грубич / © instagram.com/kostyagrubych

Сын Риммы Зюбиной

Даниил Зюбин присоединился к войску не спонтанно. Еще в 2024 году сын актрисы Риммы Зюбиной обратился в рекрутинговый центр, ведь уже тогда определился с направлением, в котором хотел служить.

Первый отбор в выбранное подразделение он не прошел. Вместо того, чтобы отказаться от планов, Даниил начал целенаправленно готовиться к следующей попытке. Он тренировал физическую выносливость, а также самостоятельно изучал технологии, связанные с использованием беспилотников.

Римма Зюбина и его сын Даниил

Отдельной частью подготовки явилось его здоровье. Даниил перенес операцию на глазах, необходимую для того, чтобы избавиться от медицинских ограничений, которые могли стать помехой для службы.

Мотивацию сына Римма Зюбина пересказывала лаконично. На вопрос, зачем ему это нужно, он ответил: «Война в стране».

Внук Ады Роговцевой

Алексей Степанков-Ткаченко — внук актрисы Ады Роговцевой. До полномасштабной войны он работал в кинопроизводстве, однако после российского вторжения сменил профессиональную камеру на военную форму.

Алексей участвовал в боевых действиях. Пережитый опыт, по словам его бабушки, оставил заметный след в его повседневной жизни.

Ада Роговецва с внуком / © facebook.com/adarogovtseva

Ада Роговцева рассказывала, что во время семейных встреч замечает, насколько война сменила внучка. Некоторые звуки, которые для гражданского человека могут быть абсолютно обыденными, для него ассоциируются с фронтом. Даже короткий звук или вздохи способны напомнить Алексею свист снарядов, которые он слышал во время боевых действий.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о детях украинских знаменитостей, которые растут их копиями. Предлагаем узнать, какие звездные наследники как две капли воды похожи на родителей.

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