В Китае нашли остатки женщины с отрезанным носом: за что ее наказали 700 лет назад

За что женщине в Древнем Китае отрезали нос

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В Китае ученые нашли останки женщины, которая жила примерно 700 лет назад и подверглась жестокому наказанию — ей отрезали нос. Археологи и антропологи отмечают, что это первое в мире подтвержденное материальное доказательство применения карательной ампутации носа. Что могло стать поводом к такому наказанию?

Об этом пишет Live Science.

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В Китае нашли останки женщины с отрезанным носом: за что ее наказали

Женщина средних лет пережила эту процедуру увечья, вероятнее всего, потому, что так ее наказали за кражу или супружескую измену. А само погребение женщины указывает на пренебрежительное отношение тогдашнего общества к ней:

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«Мы считаем, что эта женщина была чем-то вроде отвергнутого человека после смерти. Ее похоронили лицом вниз, что свидетельствует о дискриминационном отношении. Ее погребение в одиночестве, в месте без ее семьи или общины, может быть решением неодобрения», — говорит биологический антрополог из Техасского университета A&M Цянь Ван.

Остатки женщины были найдены среди трех сотен других захоронений в 2019 году во время раскопок на кладбище Саньчжиюань в восточной китайской провинции Хэнань. Результаты исследования Вана и его коллег опубликованы в ноябрьском выпуске издания Journal of Archaeological Science: Reports.

Покойную похоронили лицом вниз в деревянном гробу на южной окраине кладбища, а среди вещей в могиле нашли только медную заколку для волос. По данным радиоуглеродного анализа, женщина жила между 1298 и 1404 годами, что приходится на период династии Юань или ранней династии Мин.

Поскольку начальные раскопки были срочными и проводились перед строительством, уникальность черепа заметили не сразу. Возможный случай карательной ампутации обнаружили только в 2024 году, когда ведущий автор исследования, археолог из Чжэнчжоуского университета Явэй Чжоу, подробно проанализировала найденные кости.

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Главным признаком уникальности черепа стало неестественно расширенное грушевидное отверстие — анатомический вход в носовую полость. Исследователи выяснили, что обе носовые кости женщины были частично отсечены, из-за чего переносица сохранилась только наполовину.

Подробный осмотр показал и внутренние повреждения: несколько костей внутри носа были сломаны, но на их краях остались отчетливые следы заживления. Поэтому средняя часть лица имела проваленную, «пустую» форму.

Хотя ученые полностью не исключают вероятность врожденного порока или последствий болезни, специфическая позиция захоронения лицом вниз в сочетании с характером травм указывает именно на насильственную ампутацию носа как наказание за преступление.

«В аграрной экономике Древнего Китая кража скота — например, крупного рогатого скота или ослов — была явлением неединичным, но причиной наказания могли стать и другие вины, такие как супружеская измена. В конце правления династии Юань за столь тяжкое преступление наказывали отрезанием носа», — говорит Цянь Ван.

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Историкам давно известно о существовании такой практики благодаря древнейшим китайским письменным памятникам на гадальных костях. Во времена династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.) это наказание изображалось иероглифом в виде ножа у носа. Но физических подтверждений этой практики до сих пор не находили.

Отрезание носа без анестезии входило в перечень так называемых «Пяти наказаний» в древнем Китае вместе с татуировкой лица, ампутацией стопы, кастрацией и казнью.

Независимые эксперты также высоко оценили результаты работы. Биоархеолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Элизабет Бергер, не участвовавшая в исследовании, согласилась с выводами авторов о карательном характере увечья. По ее словам, этот случай открывает новые перспективы научному сообществу.

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Несмотря на сложное лечение и частичную потерю органа, Патрик заверил, что это испытание не помешало интимной жизни, а укрепило отношения с женой Лаурой. По его словам, даже после такой операции можно получать удовольствие от сексуальной близости.

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