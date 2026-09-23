У Китаї знайшли рештки жінки з відрізаним носом: за що її покарали 700 років тому

За що жінці у Стародавньому Китаї відрізали ніс

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У Китаї науковці виявили рештки жінки, яка жила приблизно 700 років тому й зазнала жорстокого покарання — їй відрізали ніс. Археологи та антропологи зазначають, що це перший у світі підтверджений матеріальний доказ застосування каральної ампутації носа. Що могло стати приводом для такого покарання?

Про це пише Live Science.

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У Китаї знайшли рештки жінки з відрізаним носом: за що її покарали

Жінка середнього віку пережила цю процедуру скалічення, найімовірніше, тому, що так її покарали за крадіжку чи подружню зраду. А саме поховання жінки вказує на зневажливе ставлення тогочасного суспільства до неї:

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«Ми вважаємо, що ця жінка була чимось на зразок відкинутої людини після смерті. Її поховали обличчям донизу, що свідчить про дискримінаційне ставлення. Її поховання на самоті, в місці без її родини чи громади, може бути рішенням несхвалення», — каже біологічний антрополог з Техаського університету A&M Цянь Ван.

Рештки жінки знайшли серед трьох сотень інших поховань 2019 року під час розкопок на цвинтарі Саньчжиюань у східній китайській провінції Хенань. Результати дослідження Вана та його колег опубліковано в листопадовому випуску видання Journal of Archaeological Science: Reports.

Покійну поховали обличчям донизу в дерев’яній труні на південній окраїні цвинтаря, а серед її речей у могилі знайшли лише мідну шпильку для волосся. За даними радіовуглецевого аналізу, жінка жила між 1298 та 1404 роками, що припадає на період династії Юань або ранньої династії Мін.

Оскільки початкові розкопки були терміновими й проводилися перед будівництвом, унікальність черепа помітили не одразу. Можливий випадок каральної ампутації виявили лише 2024 року, коли провідна авторка дослідження, археологиня із Чженчжоуського університету Явей Чжоу, детально проаналізувала знайдені кістки.

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Головною ознакою унікальності черепа став неприродно розширений грушоподібний отвір — анатомічний вхід до носової порожнини. Дослідники з’ясували, що обидві носові кістки жінки були частково відтяті, через що перенісся збереглося лише наполовину.

Детальний огляд показав і внутрішні ушкодження: кілька кісток всередині носа були зламані, але на їхніх краях залишилися виразні сліди заживлення. Через це середня частина обличчя мала провалену, «порожню» форму.

Хоча науковці повністю не виключають ймовірність вродженої вади або наслідків хвороби, специфічна позиція поховання обличчям донизу у поєднанні з характером травм вказує саме на насильницьку ампутацію носа як покарання за злочин.

«В аграрній економіці Стародавнього Китаю крадіжка худоби — наприклад, великої рогатої худоби чи ослів — була явищем непоодиноким, однак причиною покарання могли стати й інші провини, як-от подружня зрада. Наприкінці правління династії Юань за такий тяжкий злочин карали відрізанням носа», — каже Цянь Ван.

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Історикам давно відомо про існування такої практики завдяки найдавнішим китайським писемним пам’яткам на гадальних кістках. У часи династії Шан (1600–1046 рр. до н. е.) це покарання зображували ієрогліфом у вигляді ножа біля носа. Проте фізичних підтверджень цієї практики досі не знаходили.

Відтинання носа без анестезії входило до переліку так званих «П’яти покарань» у стародавньому Китаї — разом із татуюванням обличчя, ампутацією стопи, кастрацією та стратою.

Незалежні експерти також високо оцінили результати роботи. Біоархеологиня з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Елізабет Бергер, яка не брала участі в дослідженні, погодилася з висновками авторів про каральний характер каліцтва. За її словами, цей випадок відкриває нові перспективи для наукового співтовариства.

Чоловікові відрізали частину пеніса: навіщо і як це вплинуло на його життя

Нагадаємо, 65-річному жителю Ліверпуля Патріку Говарду діагностували агресивну форму раку статевого члена, викликану вірусом папіломи людини. Раніше чоловік також лікувався від раку передміхурової залози. Для порятунку життя лікарі видалили йому дві третини пеніса (понад 10 см), після чого він пройшов складні курси променевої та хімієтерапії.

Попри складне лікування та часткову втрату органа, Патрік запевнив, що це випробування не завадило інтимному життю, а лише зміцнило стосунки з дружиною Лаурою. За його словами, навіть після такої операції можна отримувати задоволення від сексуальної близькості.

Після перенесеного захворювання Патрік закликає інших чоловіків уважно стежити за власним статевим здоров’ям та регулярно проходити медичні обстеження.

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