ШІ почне третю світову війну?: моторошний прогноз екстрасенса на 2028 рік

Екстрасенс-медіум Крейг Гамільтон-Паркер / © Скриншот з відео на YouTube-каналі Крейга Гамільтона-Паркера

Реклама

Крейг Гамільтон-Паркер, який називає себе «екстрасенсом-медіумом», зробив нове тривожне передбачення для світу. За його словами, вже 2028 року штучний інтелект спровокує глобальний військовий конфлікт між США, Китаєм та Росією.

Про це пише Lad Bible.

Реклама

Гамільтон-Паркер, якого його прихильники називають автором низки нібито справджених прогнозів, зокрема щодо COVID, смерті королеви Єлизавети II, Brexit та приходу Дональда Трампа до влади у США, зробив нове передбачення. За словами чоловіка, світ уже входить у період підготовки до можливого масштабного протистояння між США та альянсом Китаю і Росії. На думку екстрасенса, перше військове зіткнення може відбутися 2028 року.

Реклама

Прогноз екстрасенса про війну 2028 року

«Я бачу, що зараз 2026 рік — це свого роду період, коли ми починаємо наближатися до потенційної війни, яка може статися«, — сказав Гамільтон-Паркер у відео на своєму YouTube-каналі Coffee with Craig.

За його словами, відповідні процеси можуть розгортатися протягом наступних двох років: «Приблизно 2028 року… саме це, на мою думку, формується десь на задньому тлі».

Водночас такі прогнози прозвучали на тлі дискусій щодо потенційних ризиків, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту. Зокрема, колишній дослідник Anthropic Джейкоб Коксон нещодавно залишив компанію через побоювання, що технологія розвивається надто швидкими темпами і її буде складно контролювати.

Гамільтон-Паркер також згадав інтерв’ю BBC з американським сенатором Берні Сандерсом. Політик припускав, що уряди можуть частково націоналізувати розвиток ШІ. Сам екстрасенс назвав таку ідею «божевіллям».

Реклама

«Чи можете ви уявити собі націоналізований штучний інтелект і те, якої шкоди він міг би завдати?» — сказав він.

Водночас медіум вважає, що ШІ у будь-якому разі дедалі більше використовуватимуть у військовій сфері. Гамільтон-Паркер також висловив думку, що військове застосування ШІ навряд чи вдасться зупинити за допомогою регулювання.

«Чи сповільнять його розвиток прихильники війни? Безумовно, ні», — сказав екстрасенс.

Чи буде масштабна світова війна?

Попри власний прогноз щодо можливого військового зіткнення, чоловік не очікує, що ситуація переросте у повномасштабну світову війну.

Реклама

«Я не бачу, щоб це переросло у повномасштабну світову війну», — сказав він.

За прогнозом екстрасенса, штучний інтелект, навпаки, може стати фактором стримування та не дозволити жодній зі сторін отримати вирішальну перевагу. Гамільтон-Паркер порівняв це з ядерним стримуванням часів холодної війни.

«Щоразу, коли намагатимуться запустити ракету, ШІ зможе передбачити це й зупинити її, і навпаки. Ніхто ніколи не отримає повної переваги», — сказав медіум.

Фінансова криза через ШІ

Окремо Гамільтон-Паркер спрогнозував проблеми для світової банківської системи. Він заявив, що протягом найближчих двох років штучний інтелект може суттєво вплинути на банківську сферу, а серйозна криза, за його словами, може виникнути наприкінці 2028 року.

У зв’язку з цим екстрасенс порадив своїм прихильникам вкладати кошти у фізичні активи — зокрема нерухомість і землю — замість того, щоб зберігати їх у грошовій формі або криптовалюті.

«Згодом у банках виникне серйозна паніка. Але систему буде відновлено, вона знову запрацює», — висловився медіум.

Нагадаємо, взимку Гамільтон-Паркер оприлюднив тривожні пророцтва на основі давньої індійської астрології на пальмовому листі. Серед його головних прогнозів: третій президентський термін Дональда Трампа через «велику катастрофу» навколо Тайваню, небезпечне наближення метеорита до Землі 2028 року, яке спричинить цунамі й землетруси, а також сенсаційні докази існування НЛО в Європі. Крім того, інші прогнози передбачають ризик глобальної війни наприкінці десятиліття через релігійні суперечності за участю США, Ірану й Ізраїлю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів

Новини партнерів