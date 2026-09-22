Красиві, але небезпечні для дому: які 7 рослин експерти не радять тримати у кімнаті

Кротон / © pixabay.com

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Кімнатні рослини додають затишку та прикрашають інтер’єр, однак далеко не всі вони підходять для довготривалого життя у квартирі. Деякі рослини у вазонах потребують умов, які майже неможливо відтворити у звичайному приміщенні, інші натомість можуть спричиняти алергію або приваблювати шкідників.

Про це пише популярний американський лайфстайл-сайт про дім, кулінарію, садівництво та рукоділля MarthaStewart.com.

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Експерти з садівництва та ботаніки поділилися списком із 7 популярних рослин, від вирощування яких удома краще відмовитися.

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1. Кротон

Попри яскраве та барвисте листя, кротони створюють більше проблем, ніж радості. Вони потребують постійного високого рівня освітлення та високої вологості. Через сухе кімнатне повітря рослина швидко вражається павутинним кліщем, а від найменшої засухи починає скидати нижнє листя. Експерти радять тримати їх влітку на вулиці, а не мучити в кімнаті.

2. Більшість видів пальм

Хоча пальми асоціюються з тропічним затишком, у квартирі вони часто стають «магнітом» для шкідників — павутинного кліща та щитівки. Більшості пальм потрібні яскраве світло та дуже висока вологість, які важко підтримувати у житлових приміщеннях.

3. Фікус ліраподібний (Fiddle Leaf Fig)

Незважаючи на величезну популярність у соцмережах, це одна з найскладніших рослин для новачків. Фікуси вкрай чутливі до будь-яких змін: вони «не люблять», коли їх переставляють, вимагають суворого графіку поливання та ідеально підібраного освітлення — інакше просто скидають листя.

4. Стреліція («Райський птах»)

Ця тропічна рослина потребує величезного простору та яскравого сонця. У звичайній квартирі їй зазвичай затісно, і, за словами фахівців, навіть якщо стреліція виживе у приміщенні, цвісти вона найімовірніше не буде.

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5. Деякі види папоротей

Певні сорти папоротей (наприклад, щитник або атиріум) виділяють у повітря велику кількість спор, що може погіршити якість повітря в кімнаті та спровокувати напад алергії. Якщо ви любите папороті, краще обирати стерильні види — наприклад, «гніздову» папороть (аспленіум) або «заячу лапку».

6. Хижі рослини помірного клімату

Венерина мухоловка та північноамериканські сараценії приваблюють своєю незвичністю, але жити в кімнаті вони не пристосовані. У природі їм потрібне вологе болотисте середовище та обов’язковий холодний період спокою взимку. Без зимівлі (наприклад, у холодильнику) вони швидко гинуть.

7. Подарункові вазони (хризантеми, мінітроянди, гортензії, азалії)

Квітучі рослини у горщиках, які часто купують на подарунок, призначені лише для тимчасового перебування в будинку. Для довготривалого життя їм неодмінно потрібен період спокою на свіжому повітрі взимку, тому після цвітіння їх варто висаджувати у відкритий ґрунт, а не залишати на підвіконні.

Нагадаємо, на початку осені троянди все ще можуть тішити пишним цвітінням, однак дощова погода створює сприятливі умови для поширення небезпечної грибкової хвороби. Щоб захистити кущі, садівникам радять регулярно прибирати одну звичну річ — опале листя.

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