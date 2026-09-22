Вторгнення Росії до НАТО вже за кілька місяців: Чехія попередила про небезпеку

Кремль. / © Pixabay

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Кремль, окрім активізації використання безпілотників, може готувати й локальне вторгнення на територію країни НАТО, яка межує з Росією.

Про це заявив керівник чеської Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Коуделка, пише The Guardian.

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«Таке цілком можливо. Це може бути обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором або масштабна кампанія з дезінформації та впливу», — висловився він.

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За словами Коуделки, такий сценарій може розгорнутися вже протягом «кількох місяців, а не років». Водночас він додав, що «багато людей роблять усе можливе, щоб цього не допустити».

Очільник BIS наголошує, що нинішня тактика Росії полягає в «ескалації заради деескалації». Це означає, що Москва намагається використати слабкі сторони західних суспільств, щоб послабити їхню підтримку воєнних зусиль України.

Зауважимо, європейські розвідники припускають, що Російська Федерація може найближчим часом влаштувати випробування НАТО на міцність.

Загроза для НАТО — останні новини

Daily Express пише про те, що Кремль планує застосувати нову небезпечну зброю проти країн НАТО. Так, Росія може розгорнути нові швидкісні безпілотники «Герань-5», здатні нести майже вдвічі більше вибухівки.

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Водночас Рolitico з посиланням на власні джерела зауважує, що країни Альянсу навіть готуються до можливих людських жертв від дій Росії. Йдеться про загрози російських кібератак на критичну інфраструктуру, диверсії на транспортних та енергетичних вузлах, а також штучно спровоковані інциденти на кордонах країн-членів.

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