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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Вторжение России в НАТО уже через несколько месяцев: Чехия предупредила об опасности

Западные разведки предупреждают, что Кремль может в ближайшее время устроить испытание НАТО на прочность.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Кремль.

Кремль. / © Pixabay

Кроме активизации использования беспилотников, Кремль может готовить и локальное вторжение на территорию страны НАТО, граничащей с Россией.

Об этом заявил руководитель чешской Службы безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка, пишет The Guardian.

«Такое вполне возможно. Это может быть ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом или масштабная кампания по дезинформации и влиянию», — сказал он.

По словам Коуделки, такой сценарий может развернуться уже в течение «нескольких месяцев, а не лет». В то же время он добавил, что «много людей делают все возможное, чтобы этого не допустить».

Глава BIS отмечает, что нынешняя тактика России заключается в «эскалации ради деэскалации». Это означает, что Москва пытается использовать слабые стороны западных обществ, чтобы ослабить поддержку военных усилий Украины.

Отметим, что европейские разведчики предполагают, что Российская Федерация может в ближайшее время устроить испытание НАТО на прочность.

Угроза для НАТО — последние новости

Daily Express пишет о том, что Кремль планирует применить новое опасное оружие против стран НАТО. Так, Россия может развернуть новые скоростные беспилотники «Герань-5», способные нести почти вдвое больше взрывчатки.

В то же время Рolitico со ссылкой на собственные источники отмечает, что страны Альянса даже готовятся к возможным человеческим жертвам от действий России. Речь идет об угрозах российских кибератак на критическую инфраструктуру, диверсии на транспортных и энергетических узлах, а также искусственно спровоцированные инциденты на границах стран-членов.

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