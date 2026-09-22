Путин планирует применить новое опасное оружие против стран НАТО — Daily Express

Путин / © ТСН.ua

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Российский диктатор Владимир Путин может развернуть новые скоростные беспилотники Герань-5, способные нести почти вдвое больше взрывчатки, для атак на страны НАТО. Предупреждения об этом раздаются от лидеров европейских государств на фоне опасений возможной эскалации глобального конфликта.

Об этом сообщает британское издание Daily Express.

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Туск и Макрон предупредили об угрозе

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что Россия может нанести удары «дронами и ракетами» по государствам, поддерживающим Украину. Есть риск, что одно из таких новейших устройств может ударить по стране-члену Альянса и повлечь за собой массовые жертвы. Дроны «Герань-5» несут 90 кг боевой части и развивают скорость в три раза выше предыдущих моделей с дальностью полета более 960 км (600 миль).

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По словам Туска, Путин может пойти на этот шаг, чтобы доказать, что «Статья 5 является более теоретической, чем практической».

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал эти предупреждения «обоснованными и хорошо документированными».

Охота на украинские радары

Между тем, эксперты отмечают, что оккупационные войска пытаются использовать дефицит средств ПВО в Украине для поражения радиолокационных станций с помощью реактивных БПЛА.

По данным Института изучения войны (ISW), российские источники сообщают об увеличении количества атак реактивными дронами Герань-4 и Герань-5 по украинским системам РЛС в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Цель врага — ослабить противовоздушный щит Украины перед наступлением осенне-зимнего периода.

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«Украинские силы пока могут эффективно противодействовать российским реактивным дронам только ракетами класса „воздух-воздух“, которые сейчас находятся в дефиците», — отмечают аналитики.

Тем не менее, украинские защитники уже испытывают новые методы противодействия: Президент Владимир Зеленский обнародовал кадры, на которых украинский дрон-перехватчик успешно сбивает российский реактивный беспилотник «Герань-5».

Ранее мы писали о том, что в Великобритании стремительно растет беспокойство из-за возможности использования беспилотников в терактах и диверсиях. Военные эксперты и бывшие сотрудники разведки предупреждают: риск потенциальной атаки дронов в стране «растет каждый день», а сама Великобритания существенно отстает от графика защиты от подобных угроз.

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