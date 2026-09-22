Трамп изменил тон и начал насмехаться над Путином: что за этим стоит

Трамп сменил риторику по отношению к Путину / © ТСН

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Главным фактором достижения перемирия в войне России против Украины остается готовность Владимира Путина остановить боевые действия. В то же время, Кремль должен осознать, что западные страны не намерены отказываться от поддержки Киева. На фоне всех этих событий президент США Дональд Трамп и сам начал менять свою риторику по отношению к Путину.

Об этом пишет New York Post.

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Трамп сменил риторику по отношению к Путину: что происходит

Пока что российский диктатор продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины. Кроме уже оккупированных частей областей Украины, он требует передачи под контроль РФ стратегически важного Донбасса. Если этого не произойдет, диктатор собирается продолжать войну.

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Несмотря на то, что зависимость Москвы от Пекина из-за войны вызывает недовольство у российского руководства, в Кремле хотят восстановить баланс в этих отношениях в будущем. Кроме того, Путин до сих пор делает ставку на возможную усталость Запада от помощи Украине или благоприятное изменение обстоятельств.

Изменения в подходах стали наблюдаться уже и в риторике Вашингтона. Президент США Дональд Трамп на днях призвал Зеленского прекратить бомбить нефтеперерабатывающие мощности РФ якобы из-за того, что это повышает мировые цены на топливо и нефть.

Но впоследствии Трамп изменил риторику — он заявил, что это именно Россия потеряла контроль над своей отраслью дизельного топлива.

Это заявление считают не только шпилькой в адрес Путина, но и сигналом для Запада о постепенном истощении ресурсов Кремля.

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«Эта бессмысленная и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена», — сказал Трамп.

Кроме внешнего давления фактором риска для Путина являются потенциальные внутренние беспорядки в России.

Но ключевым инструментом принуждения Кремля к миру остается демонстрация железной позиции Запада. Ради этого США выделили пакет вооружения на сумму $2,7 млрд, европейские партнеры продолжают последовательную поддержку, а также были приняты санкции Линдси Грэма.

Трамп признал, что РФ атакует союзников Украины в Европе

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже около пяти лет совершает атаки на европейских союзников Украины. Об этом он сказал в Овальном кабинете, комментируя обеспокоенность польского руководства относительно потенциальной российской угрозы.

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Отвечая на вопрос о возможном нападении на Польшу, Трамп похвалил ее президента Кароля Навроцкого, заверив, что тот полностью держит под контролем ситуацию, а также напомнил о своей поддержке Навроцкого во время выборов.

Кроме того, на днях американский лидер сообщил о значительном прогрессе по созданию новой военной базы США на территории Польши.

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