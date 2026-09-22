Норвежский принц Сверре-Магнус отправился на учебу в университет, и он в восторге от своего нового окружения

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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В этот понедельник принц приступил к учебе в колледже Forward College в Лиссабоне, где проведет свой первый университетский год, после чего переедет в Париж и Берлин.

Младший сын короля Хокона и королевы Метте-Марит проведет следующие три года, обучаясь в трех европейских столицах: после Лиссабона он продолжит учебу в Париже и Берлине. Его выбор совпадает с выбором инфанты Софии испанской, которая учится в том же учебном заведении, хотя ее программа ориентирована на политику и международные отношения, в то время как он сосредоточится на деловом администрировании и менеджменте.

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Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Начало этой новой академической главы приходится на особенно знаменательный период для норвежской королевской семьи, после месяца, отмеченного потерей двух видных фигур. Король Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет, завершив свое более чем тридцатилетнее правление и открыв путь своему сыну, Хокону. Эта потеря усугубилась смертью принцессы Астрид, прабабушки Сверре Магнуса и сестры монарха, две недели спустя. На фоне этой скорби и перемен в институте молодой принц начал обучение в университете за границей и дал интервью, пишет vanitatis.

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Это очень весело, люди очень приятные, и я уже познакомился со многими из них», — сказал принц изданию Nettavisen. Сын Хокона и Метте-Марит признается, что ему не терпелось получить этот опыт за границей и открыть для себя новый город, хотя он также немного скучает по дому, покинув Норвегию. Однако есть один аспект его нового места жительства, который особенно его привлекает: «Здесь погода лучше … ».

Его адаптация также включает в себя повседневную жизнь в студенческом общежитии, и этот опыт ему особенно нравится, поскольку он дает возможность жить с молодыми людьми из разных стран.

«Я готовлю вместе со многими разными людьми», — объяснил он изданию Nettavisen, добавив, что уже познакомился с несколькими однокурсниками, которые исключительно хорошо готовят. Помимо учебы и изучения делового администрирования, Сверре Магнус с нетерпением ждет возможности открыть для себя все, что может предложить этот новый этап. «Жить одному тоже приятно», — признал он, говоря о своем первом опыте самостоятельности.

Принц Сверре будет учиться в кампусе Сориано, одном из двух центров учебного заведения в Лиссабоне.

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Принц Сверре Магнус / © Getty Images

Напомним, его сестра принцесса Ингрид Александра училась ранее в Университете в Сиднее, но на этот год перевелась в этот же университет в Осло, чтобы быть ближе к матери Метте-Марит, у которой были проблемы со здоровьем.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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