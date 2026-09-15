Яке церковне свято в Україні 22 вересня

Церковне свято 22 вересня / © pexels.com

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22 вересня (5 жовтня), в православному календарі день пам’яті святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського. Святий Фока народився в місті Синопі — давньому портовому місті на південному узбережжі Чорного моря, на території сучасної Туреччини. За церковним переданням, його батьків звали Памфіл і Марія. Вони виховали сина у християнській вірі та благочесті.

Житіє розповідає, що вже з юних років Фока відзначався глибокою вірою та чистотою життя. Господь наділив його особливими духовними дарами: святий зцілював хворих і допомагав людям, які страждали від дії злих духів. Проте головною рисою його життя була не чудотворна сила, а щира відданість Богові та любов до ближніх.

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Коли Фока досяг зрілого віку, за своє доброчесне життя він був обраний єпископом рідного Синопа. Відтоді його служіння стало нерозривно пов’язаним із духовною опікою над християнською громадою міста.

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Святитель Фока був для своєї пастви не лише наставником, але передусім живим прикладом християнського життя. Він навчав людей словом і власними вчинками, підтримував християн у вірі та невтомно проповідував Євангеліє серед язичників.

Завдяки його апостольській ревності багато мешканців Синопа навернулися до християнства. Церковне передання особливо наголошує на тому, що святий утверджував віруючих не тільки красномовством, а власним доброчесним життям.

Служіння святителя припало на непростий час. За правління римського імператора Траяна християни могли зазнавати переслідувань за відмову брати участь у язичницькому культі. Саме в цей період Фоці довелося засвідчити істинність своєї проповіді найвищою ціною — власним життям.

Житійне передання зберегло розповідь про незвичайне видіння, яке святий отримав незадовго до своїх страждань.

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Фока побачив світлого голуба, який зійшов із небес і поклав на його голову прекрасний вінець. Святий зрозумів це як знак наближення мученицької смерті за Христа. Замість страху він прийняв це передвістя з вірою, готуючись залишитися вірним Господу до кінця.

Церковне свято 22 вересня — день пам’яті святого пророка Йони і преподобного Йони, пресвітера

Святий пророк Йона жив приблизно у VIII столітті до Різдва Христового. Святе Письмо називає його сином Аміттая. Він походив із Гат-Хефера, що знаходився на землях коліна Завулонового.

Про пророка згадує Четверта книга Царів: за словом Господа, сказаним через Йону, Ізраїль повернув утрачені території за царювання Єровоама II. Однак найбільш відомі події його життя викладені в окремій старозавітній Книзі пророка Йони.

Ця невелика книга розповідає не тільки про пророче служіння однієї людини, але й про Боже милосердя, покаяння, послух і любов Господа до кожного народу.

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Одного разу Господь звелів Йоні вирушити до великого міста Ніневії та закликати його мешканців до покаяння. Ніневія була столицею Ассирії — могутньої держави, яка становила загрозу для Ізраїлю.

Для пророка це було надзвичайно важке доручення. Він мав проповідувати покаяння людям, яких його народ сприймав як ворогів.

Йона вирішив не виконувати Божої волі. Замість Ніневії він вирушив до морського порту Йоппії, знайшов корабель, що прямував до Фарсиса, і відплив, сподіваючись утекти від дорученого йому служіння.

Але людина не може сховатися від Бога. Коли корабель був у морі, здійнялася страшна буря. Хвилі були настільки сильними, що судно опинилося під загрозою загибелі. Моряки молилися кожен своєму богові та викидали вантаж за борт, намагаючись урятувати корабель.

Йона зрозумів причину лиха. Він визнав перед моряками, що тікає від Господа, і попросив кинути його в море. Спочатку вони намагалися дістатися берега, не бажаючи заподіяти пророкові смерть, але буря лише посилювалася. Коли Йону кинули у воду, море заспокоїлося.

Господь не залишив Свого пророка навіть після його непослуху. За Божим повелінням Йону проковтнула велика морська істота. Святе Письмо говорить, що пророк перебував у її утробі три дні і три ночі.

Опинившись там, Йона звернувся до Бога з молитвою. Він усвідомив власне безсилля і зрозумів, що спасіння приходить тільки від Господа.

Бог почув молитву пророка, і морська істота викинула Йону на сушу. Для християн Йона є водночас пророком, образом покаяння та прообразом Воскресіння Христового.

Преподобний Йона був пресвітером, тобто священником. Він жив благочестиво, служив Богові та виховував у християнській вірі свою родину.

Особливе місце в його житії займають його сини — майбутні святі Феофан Сповідник і Феодор Начертаний. Йона та його дружина виховали своїх синів у глибокій вірі, любові до Святого Письма та відданості православному вченню. Батьки подбали також про їхню освіту.

Згодом Феофан і Феодор прийняли чернецтво та стали ревними захисниками шанування святих ікон.

За часів іконоборчих переслідувань брати зазнали тяжких страждань. Їх ув’язнювали, катували та засилали. Особливо жорстоким стало покарання, після якого вони отримали назву «Начертаних»: за наказом імператора на їхніх обличчях розпеченим залізом написали глузливі вірші, що таврували їх як захисників ікон.

Попри страждання, вони не зреклися православної віри.

Церковне свято в Україні 22 вересня за старим календарем

За старим календарем 22 вересня в Україні вшановували пам’ять святих праведних Богоотців Йоакима і Анни. За церковним Переданням, праведні Йоаким і Анна довгі роки жили в шлюбі, але не мали дітей. У тогочасному суспільстві бездітність вважалася великим нещастям, однак подружжя не втрачало віри й продовжувало молитися. Господь почув їхні молитви: ангел сповістив їм про народження Дочки, Якій судилося стати Матір’ю Спасителя світу — Пресвятої Діви Марії.

Прикмети 22 вересня

Народні прикмети 22 вересня / © pexels.com

Багато павутиння в повітрі — осінь буде теплою й погожою, але зима очікується морозною.

На вишні ще тримається листя — тепло протримається, найближчим часом сильних заморозків не буде.

На деревах залишається багато листя — сніг випаде пізно.

Що не можна робити 22 вересня

Намагалися не байдикувати та не залежуватися в ліжку до пізнього ранку, адже вірили, що лінощі можуть накликати нестатки. Старі мітли й віники також не поспішали викидати чи спалювати: за повір’ям, разом із ними з оселі можна було ненароком «винести» родинне щастя та везіння.

Що можна робити 22 вересня

У народному календарі 22 вересня відоме як день Іони та Фоки, а також має назву Листопадна. У цей період господарі традиційно завершували роботи зі збирання редьки та ріпи. Назву «Листопадна» пов’язували з осінньою погодою: нерідко здіймався сильний вітер, після якого дерева швидко втрачали листя.

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