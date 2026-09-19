Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © УНІАН

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На валютному ринку України поступово формується нова рівновага. Втім, попит надалі перевищує пропозицію. Водночас інтервенції Національного банку, значний обсяг міжнародних резервів та висока дохідність гривневих інструментів стримують ризик різкого падіння курсу гривні.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

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Лєсовий наголошує, що наразі можна говорити про формування нової валютної рівноваги — хоч наразі не дуже стабільною, адже попит на іноземну валюту залишається вищим за пропозицію на 15-20%. Передусім це пов’язано зі значним структурним попитом на імпорт — пальне, енергетичне обладнання, техніку, комплектуючі та інші необхідні для економіки товари.

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Водночас низка чинників стримує цей дисбаланс і не дає йому автоматично перерости у девальвацію гривні.

Ситуація на валютному ринку

За словами банкіра, Національний банк залишається головним постачальником додаткової валюти на ринок. У серпні його інтервенції становили близько 4,82 млрд доларів. Це дозволяє зберігати режим керованої гнучкості: курс може реагувати на ситуацію на ринку, але різкі коливання згладжуються.

За оцінкою Лєсового, саме це стримує закріплення позначки 45 грн за долар як нового курсового рівня. Для стійкого зростання курсу потрібні значно сильніші фактори — зокрема скорочення міжнародного фінансування, різке збільшення імпорту, посилення інфляційних очікувань або суттєва зміна валютної політики НБУ.

Одним із ключових ризиків для валютного ринку залишається інфляція. У серпні вона становила 8,1% у річному вимірі, а НБУ очікує її прискорення приблизно до 10% до кінця року.

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Додатковий тиск на ціни можуть створити воєнні ризики для логістики та енергетики. Наслідки атак бізнес може відчути із затримкою, оскільки компаніям потрібен час для зміни маршрутів і перегляду витрат.

За оцінкою НБУ, додаткові логістичні витрати можуть додати 0,4–0,6 відсоткового пункта до річної інфляції наприкінці року. Водночас це підвищує важливість дохідності гривневих заощаджень.

Курс долара та євро наступного тижня

За оцінкою Тараса Лєсового, протягом 21–27 вересня базовий коридор для долара на міжбанку становитиме 44,4–44,8 грн за долар. Водночас для євро діапазон буде ширшим — близько 51,5–52,5 грн за євро.

На готівковому ринку прогнозований діапазон становить:

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44,6–44,8 грн за долар;

51,5–52,5 грн за євро.

За оцінкою експерта, щоденні зміни курсу можуть становити:

до 0,05–0,15 грн на міжбанку,

до 0,1–0,2 грн у комерційних банках,

до 0,3 грн в обмінниках.

Різниця між курсами купівлі та продажу може сягати:

0,15 грн за долар і 0,2 грн за євро на міжбанку,

0,5–0,6 грн за долар і 0,8–1 грн за євро в банках,

0,6–1 грн за долар і 1–1,3 грн за євро в обмінниках.

Водночас різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку в середньому становитиме 0,1–0,15 грн. За прогнозом Лєсового, протягом тижня курс може відхилятися в межах 1–1,5% від початкового значення.

Нагадаємо, в НБУ порадили, куди подіти заощадження, щоб їх не «з’їла» інфляція. Збереження коштів у готівці чи на звичайних карткових рахунках поступово позбавляє їх реальної цінності, адже через зростання цін купівельна спроможність постійно знижується.

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