«Справжній бойовий генерал»: кого привітав Буданов у загадковому дописі

Буданов привітав невідомого генерала розвідки / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Голова Офісу президента Кирило Буданов привітав із днем народження бойового генерала української розвідки. Імені військового він у своєму дописі не назвав.

Відповідний допис Буданов опублікував у Telegram.

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«Сьогодні свій день народження святкує справжній бойовий генерал української розвідки — побратим, фахівець, державник», — написав Буданов.

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За його словами, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму. Буданов також побажав військовому «міцного здоров’я, невичерпного ресурсу, нових успішних операцій та нашої спільної Перемоги».

Завершив Буданов привітання словами: «Честь! Слава Україні!».

Що раніше заявляв Буданов

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявив, що ситуація з підозрами представникам антикорупційних органів і виїздом за кордон тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка шкодить міжнародному іміджу України.

Також раніше ми повідомляли, що Буданов анонсував наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, який планують провести у жовтні 2026 року. Місце зустрічі він тоді не уточнив.

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