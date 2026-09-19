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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з шинкою, болгарським перцем, сиром та оливками

Особливість приготування цього салату полягає в тому, що нічого не потрібно варити — достатньо просто нарізати інгредієнти, перемішати та заправити заправкою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Салат із шинкою, болгарським перцем, сиром та оливками

Салат із шинкою, болгарським перцем, сиром та оливками / © Credits

Яскравий, апетитний салат стане у нагоді, коли раптово завітали гості або просто захотілося швидко перекусити.

Інгредієнти:

  • шинка — 200 г;

  • твердий сир — 150 г;

  • болгарський перець — 1 шт. (великий, червоний);

  • чорні оливки — 100 г.

Для заправки:

  • грецький йогурт — 3 ст. л.;

  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

  • часник — 1 зубчик;

  • мелений чорний перець;

  • сіль.

Приготування:

  1. Наріжте шинку та твердий сир середніми кубиками.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння та перетинок і наріжте також середніми кубиками.

  3. Оливки розріжте на дві частини.

  4. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  5. Для заправки: змішайте грецький йогурт, гірчицю, часник, мелений чорний перець, посоліть.

  6. У салатницю викладіть шинку, твердий сир, болгарський перець, оливки, заправте заправкою та перемішайте.

Поради:

  • За бажанням замість шинки можна взяти балик.

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