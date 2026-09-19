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Рецепт салату з шинкою, болгарським перцем, сиром та оливками
Особливість приготування цього салату полягає в тому, що нічого не потрібно варити — достатньо просто нарізати інгредієнти, перемішати та заправити заправкою.
Яскравий, апетитний салат стане у нагоді, коли раптово завітали гості або просто захотілося швидко перекусити.
Інгредієнти:
шинка — 200 г;
твердий сир — 150 г;
болгарський перець — 1 шт. (великий, червоний);
чорні оливки — 100 г.
Для заправки:
грецький йогурт — 3 ст. л.;
гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
часник — 1 зубчик;
мелений чорний перець;
сіль.
Приготування:
Наріжте шинку та твердий сир середніми кубиками.
Болгарський перець очистьте від насіння та перетинок і наріжте також середніми кубиками.
Оливки розріжте на дві частини.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Для заправки: змішайте грецький йогурт, гірчицю, часник, мелений чорний перець, посоліть.
У салатницю викладіть шинку, твердий сир, болгарський перець, оливки, заправте заправкою та перемішайте.
Поради:
За бажанням замість шинки можна взяти балик.