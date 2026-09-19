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Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід бути обережними
День, коли звідкись із глибин душі та підсвідомості спливають погані думки та заборонені бажання, яких сама людина соромиться і тому заглиблює їх у себе, що, у свою чергу, провокує сварки та конфлікти.
Слід бути обережним у всьому — від спілкування з малознайомими людьми до переходу вулиці — навіть у спеціально відведеному для цього місці.
Сьогодні, 19 вересня, усім знакам Зодіаку слід дотримуватися максимальної обережності, але трьом із них навіть на пішохідному переході треба рухатися, оглядаючись.
Овен
Овнам, відомим своєю запальністю, не варто сідати за кермо: ситуація на дорогах може бути напруженою, а реакція самих представників цього знака на різні ситуації — непередбачуваною. Але найголовніше, що ті, з ким вони зіткнуться, можуть дати їм серйозну — а іноді й небезпечну — відсіч.
Діва
Дівам, яким буває важко змиритися зі справедливістю чужих аргументів, не варто вплутуватися в дискусії, суперечки та, як наслідок, сварки й конфлікти. Однак існує велика ймовірність того, що їх наполегливо втягуватимуть у протистояння, з яких вони можуть вийти з великими втратами.
Козоріг
Козорогів цього дня може підвести впертість, до якої вони схильні частіше, ніж це потрібно для успіху в житті та роботі. Ось і сьогодні, усвідомивши, що їхній професійний проєкт рухається зовсім не в тому напрямку, вони — з чистої впертості — стоятимуть на своєму. І — програють
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