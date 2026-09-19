Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід бути обережними

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Слід бути обережним у всьому — від спілкування з малознайомими людьми до переходу вулиці — навіть у спеціально відведеному для цього місці.

Сьогодні, 19 вересня, усім знакам Зодіаку слід дотримуватися максимальної обережності, але трьом із них навіть на пішохідному переході треба рухатися, оглядаючись.

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Овен

Овнам, відомим своєю запальністю, не варто сідати за кермо: ситуація на дорогах може бути напруженою, а реакція самих представників цього знака на різні ситуації — непередбачуваною. Але найголовніше, що ті, з ким вони зіткнуться, можуть дати їм серйозну — а іноді й небезпечну — відсіч.

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Діва

Дівам, яким буває важко змиритися зі справедливістю чужих аргументів, не варто вплутуватися в дискусії, суперечки та, як наслідок, сварки й конфлікти. Однак існує велика ймовірність того, що їх наполегливо втягуватимуть у протистояння, з яких вони можуть вийти з великими втратами.

Козоріг

Козорогів цього дня може підвести впертість, до якої вони схильні частіше, ніж це потрібно для успіху в житті та роботі. Ось і сьогодні, усвідомивши, що їхній професійний проєкт рухається зовсім не в тому напрямку, вони — з чистої впертості — стоятимуть на своєму. І — програють

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