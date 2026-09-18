ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

У боді з мереживом і без штанів: Сьюкі Вотергаус у зухвалому луку привернула увагу папараці

33-річна британська модель і акторка продемонструвала сміливий образ у білизняному стилі, який доповнила масивним жакетом і лоферами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Кохана Роберта Паттінсона Сьюкі Вотергаус потрапила під приціл папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Для виходу модель обрала зухвалий образ, у якому поєднала білизняний стиль із класичними речами.

На Сьюкі було чорне боді, оздоблене мереживом на декольте і животі. Зверху вона одягла чорний двобортний жакет оверсайз із масивними плечима, з-під якого визирало чорне мереживо.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Вотергаус доповнила аутфіт лакованими лоферами насиченого бордового відтінку, а в руці вона несла об’ємну коричневу шкіряну сумку з хутряним декором.

На обличчі у Сьюкі були вузькі чорні сонцезахисні окуляри, а на руках — золоті каблучки. Її світле волосся з довгим чубчиком було розпущене, а окремі пасма прикрашали тонкі сріблясті нитки, які мерехтіли під час ходьби. В макіяжі вона зробила акцент на персикові рум’яна.

Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус у трусах-шортах із золотими феєрверками від українського бренду виступила у Сіетлі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie