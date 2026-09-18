У боді з мереживом і без штанів: Сьюкі Вотергаус у зухвалому луку привернула увагу папараці

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

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Кохана Роберта Паттінсона Сьюкі Вотергаус потрапила під приціл папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Для виходу модель обрала зухвалий образ, у якому поєднала білизняний стиль із класичними речами.

На Сьюкі було чорне боді, оздоблене мереживом на декольте і животі. Зверху вона одягла чорний двобортний жакет оверсайз із масивними плечима, з-під якого визирало чорне мереживо.

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Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Вотергаус доповнила аутфіт лакованими лоферами насиченого бордового відтінку, а в руці вона несла об’ємну коричневу шкіряну сумку з хутряним декором.

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На обличчі у Сьюкі були вузькі чорні сонцезахисні окуляри, а на руках — золоті каблучки. Її світле волосся з довгим чубчиком було розпущене, а окремі пасма прикрашали тонкі сріблясті нитки, які мерехтіли під час ходьби. В макіяжі вона зробила акцент на персикові рум’яна.

Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус у трусах-шортах із золотими феєрверками від українського бренду виступила у Сіетлі.

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