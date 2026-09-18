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ТСН у соціальних мережах

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Тарган заліз у вухо — жах, який може стати реальністю

Комаха у вусі — ситуація, яка звучить як страшний сон, однак лікарка-отоларингологиня пояснила, чому зволікати не варто та як діяти, якщо у вусі раптом з’явився сильний шум або відчуття руху.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Тарган заліз у вухо

Тарган заліз у вухо / © Credits

Здається, що нічого гіршого за комаху, яка випадково потрапила у вухо, вигадати складно. Проте така ситуація справді можлива, а активні рухи стороннього тіла можуть спричиняти різкий шум, біль і сильний дискомфорт. Лікарка-отоларингологиня Галина Ярецька розповіла про у подкасті стоматологині Вікторії Ахмедової та пояснила, чому у такому випадку важливо швидко діяти та негайно звернутися по медичну допомогу.

Сильний шум у вусі

Якщо комаха опинилася у слуховому проході, її рухи можуть подразнювати барабанну перетинку. Саме тому людина може раптово почути дуже гучний, хаотичний шум, відчути ворушіння чи біль.

За словами лікарки, комаха може намагатися рухатися глибше у слуховий прохід. Тому залишати ситуацію без уваги не варто.

Не намагайтеся дістати комаху самостійно

Найважливіше у такій ситуації — не використовувати ватні палички, пінцет чи інші предмети, та намагатися дістати стороннє тіло. Так можна травмувати слуховий прохід або барабанну перетинку й проштовхнути комаху ще глибше.

Ярецька наголошує на необхідності звернутися до отоларинголога, який зможе оглянути вухо та безпечно видалити стороннє тіло. Особливо важливо не експериментувати з рідинами, якщо є підозра на пошкодження барабанної перетинки чи якщо ви не впевнені, що саме потрапило у вухо. Крім того, лікарка розповіла, що траплялися випадки, коли комаха прогризала перетинку на застрягала у вусі.

Тарган у вусі — не привід для паніки, але точно причина не зволікати. Якщо ви відчули рух, різкий шум або біль після того, як у вухо могла потрапити комаха, найкраще не намагатися розв’язати проблему підручними засобами, а якнайшвидше звернутися до ЛОР-лікаря. Саме безпечне видалення стороннього тіла має бути головним завданням.

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