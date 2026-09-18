Тарган заліз у вухо / © Credits

Реклама

Здається, що нічого гіршого за комаху, яка випадково потрапила у вухо, вигадати складно. Проте така ситуація справді можлива, а активні рухи стороннього тіла можуть спричиняти різкий шум, біль і сильний дискомфорт. Лікарка-отоларингологиня Галина Ярецька розповіла про у подкасті стоматологині Вікторії Ахмедової та пояснила, чому у такому випадку важливо швидко діяти та негайно звернутися по медичну допомогу.

Сильний шум у вусі

Якщо комаха опинилася у слуховому проході, її рухи можуть подразнювати барабанну перетинку. Саме тому людина може раптово почути дуже гучний, хаотичний шум, відчути ворушіння чи біль.

Реклама

За словами лікарки, комаха може намагатися рухатися глибше у слуховий прохід. Тому залишати ситуацію без уваги не варто.

Реклама

Не намагайтеся дістати комаху самостійно

Найважливіше у такій ситуації — не використовувати ватні палички, пінцет чи інші предмети, та намагатися дістати стороннє тіло. Так можна травмувати слуховий прохід або барабанну перетинку й проштовхнути комаху ще глибше.

Ярецька наголошує на необхідності звернутися до отоларинголога, який зможе оглянути вухо та безпечно видалити стороннє тіло. Особливо важливо не експериментувати з рідинами, якщо є підозра на пошкодження барабанної перетинки чи якщо ви не впевнені, що саме потрапило у вухо. Крім того, лікарка розповіла, що траплялися випадки, коли комаха прогризала перетинку на застрягала у вусі.

Тарган у вусі — не привід для паніки, але точно причина не зволікати. Якщо ви відчули рух, різкий шум або біль після того, як у вухо могла потрапити комаха, найкраще не намагатися розв’язати проблему підручними засобами, а якнайшвидше звернутися до ЛОР-лікаря. Саме безпечне видалення стороннього тіла має бути головним завданням.

Новини партнерів