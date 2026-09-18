Командир-хабарник / © Державне бюро розслідувань

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Командир взводу однієї з військових частин Київщини вимагав 80 тис. грн у сестри свого підлеглого. За ці гроші він обіцяв не створювати військовослужбовцеві проблем під час служби. Обвинувальний акт проти чоловіка вже скерували до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Погрожував проблемами та переведенням на «нуль»

За даними слідства, командир зв’язався з сестрою військовослужбовця і заявив, що за 80 тис. грн у її брата не виникатиме проблем під час проходження служби.

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У разі відмови передати гроші він погрожував створити військовослужбовцеві проблеми та посприяти його переведенню до підрозділу, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Отримав гроші у два етапи

Правоохоронці задокументували отримання неправомірної вигоди у два етапи.

Спочатку командир отримав 30 тис. грн під час зустрічі на паркованні біля одного з супермаркетів на Київщині. Згодом поблизу зупинки громадського транспорту йому передали ще 50 тис. грн. Ба більше, він цинічно заявив сестрі підлеглого, що подарував їй 8 тис. грн, бо коли вони домовлялися, вартість долара була меншою.

Одразу після отримання другої частини коштів працівники ДБР затримали фігуранта. Раніше Бюро вже повідомляло про його викриття і затримання.

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Командирові загрожує до 5 років ув’язнення

Наразі чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали начальника відділу ТЦК та СП, який вимагав талони на 500 л дизельного пального. За такий хабар він обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та сприяти його бронюванню.

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