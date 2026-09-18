На Україну суне небезпека: синоптики забили на сполох та назвали міста, які накриє негода (мапа)

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Найближчими днями в Україні утримається переважно тепла погода з можливими локальними дощами та туманами, однак уже з 21 вересня очікується відчутне похолодання.

Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що до 20 вересня у регіоні утримається тепла та сонячна погода з нічною температурою +8…+13 градусів тепла і денною від +22 до +27 градусів вище нуля.

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Водночас він попереджає про зміну погоди вже 21 вересня. За його словами, холодний атмосферний фронт зі Скандинавії принесе дощі та похолодання: вдень стовпчики термометрів опустяться до +16…+21 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, по країні 19 вересня буде хмарно із проясненнями. У північних, вночі і в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території України синоптики опадів не передбачають.

Вітер дутиме південно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на крайньому заході та сході країни очікується від +6 до +11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів тепла, у західних та північних областях очікується від +18 до +23.

Погода в Україні 19 вересня / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня: вночі та вранці у західних областях туман, видимість становитиме 200-500 метрів. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий

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Синоптики попереджають про туман у західних областях 19 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщини 19 вересня буде мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +23 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 19 вересня погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів.

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Вночі та вранці зберігатиметься туман. Вітер дутиме південний з переходом на західний та зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 19 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень від +23 до +25 градусів тепла.

Погода в Харкові

Харківщині 19 вересня очікується мінлива хмарність без опадів із вітром 3–8 м/с. У нічні та ранкові години регіон місцями огорне туман із видимістю 200–500 метрів.

Стовпчики термометрів по області уночі покажуть +7…+12 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла. У Харкові також збережеться суха погода зі слабким ранковим туманом: температура становитиме +8…+10 градусів тепла уночі та +23…+25 градусів тепла вдень.

Погода в Одесі

У суботу, 19 вересня в Одесі та області передбачається періодична хмарність без суттєвих опадів. Уночі та вранці на автошляхах регіону можливий туман, який погіршить видимість до 200–500 метрів.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с, а вдень дутиме південно-західний зі швидкістю 6-11 м/с.

По області температура повітря становитиме +11…+16 градусів тепла вночі та +22…+27 градусів тепла вдень. В Одесі очікується +14…+16 градусів тепла у нічні години та до +23…+25 градусів тепла вдень. Температура морської води становитиме від +20 до +21 градуса тепла.

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