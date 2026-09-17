Що робити з томатами у вересні: 7 кроків, щоб отримати від урожаю максимум до перших заморозків

Помідори / © ТСН

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Вересень — особливий час для помідорів. Дні ще нагадують літо, але ночі стають прохолоднішими, світловий день коротшає, а рослина продовжує утворювати квіти, які вже не встигнуть перетворитися на повноцінні плоди.

Більшість городників просто чекає, доки заморозки знищать рослини, але так можна втратити чималу частину врожаю.

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Що треба робити зі своїми томатами просто зараз, розповідає GardeningKnowHow.

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Більшість порад щодо вирощування помідорів стосується першої половини сезону, коли головною метою є нарощування зеленої маси та зав’язування плодів. У вересні підхід змінюється: тепер робота полягає переважно у видаленні зайвого — обрізанні частин, які не встигнуть розвинутися, щоб рослина спрямувала залишки сонячної енергії на дозрівання вже наявних плодів.

Терміновість виконання цих завдань залежить від того, коли зазвичай настають перші заморозки у вашому регіоні. Відрахуйте час назад від цієї дати, щоб визначити, до чого варто взятися насамперед.

Прищипуйте верхівки

Якщо видалити верхівку кожного основного стебла томату, рослина припинить ріст і зосередиться на дозріванні вже наявних плодів. Енергія піде на збільшення розміру і набуття кольору тими плодами, які вже зав’язалися. Оптимальний час для такого обрізання — за 4–6 тижнів до очікуваних перших заморозків.

Цей метод обрізання застосовується до індетермінантних (високорослих) сортів томатів. Детермінантні (низькорослі) сорти завершують ріст самостійно, і раннє прищипування верхівок може їм зашкодити. Робіть зріз одразу над найвищим суцвіттям, залишаючи достатньо листя, щоб захистити плоди знизу від сонячних опіків. Використовуйте гострий і чистий секатор.

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Видаляйте пізні квіти та плоди

Може здатися, що обривати квіти зі здорової рослини — це марна робота. Але це не так. Квітці помідора потрібно приблизно 6–8 тижнів, щоб перетворитися на стиглий плід, а прохолодні ночі ще більше затягують цей процес. Квіти, які розпускаються зараз, лише виснажують енергетичні ресурси рослини, не даючи жодного результату. Те саме стосується і плодів, розмір яких не перевищує розмір невеликої скляної кульки.

Общипуйте квіти та дрібні плоди пальцями, проходячи вздовж рядів. Повторіть процедуру через тиждень-два. Видалення верхівки зазвичай стимулює появу бічних пагонів, які також даремно витрачають енергію. Видаляйте також усі пасинки, що з’являються на кущах.

Видаляйте хворе листя

Дрібні круглі плями зі світлою серединою на нижньому листі свідчать про септоріоз (Septoria lycopersici). Концентричні кільця (схожі на мішень) всередині темної плями зазвичай вказують на ранню фітофторозну плямистість або альтернаріоз (Alternaria solani). Для поширення цих хвороб потрібне вологе листя, до того ж обидва збудники зимують у рослинних рештках, тому видалення пошкодженого листя є критично важливим для здоров’я саду в наступному сезоні.

Фітофтороз (Phytophthora infestans) — це захворювання, яке потрібно негайно усувати. Воно проявляється як маслянисті темні плями, що поширюються від країв листка. За вологої погоди на нижньому боці може з’являтися білий наліт.

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Уражені частини рослин треба складати в пакети, а не в компост, а леза секатора — протирати після оброблення кожної рослини. Це профілактичні заходи, а не лікування. Проте важливо видалити хворі рослини вже зараз, щоб запобігти проблемам наступного літа.

Продовжуйте рівномірне поливання

Часто волога надходить різко після періодів посухи, і саме такі перепади є поширеною причиною розтріскування помідорів. Плоди, які вже досягли повного розміру, вбирають воду швидше, ніж встигає розтягуватися їхня шкірка. Вирішенням проблеми є не просто збільшення загального обсягу води, а регулярне поливання безпосередньо у прикореневу зону.

Для цього краще підходить шланг із мікропорами (або перфорований), а не звичайний розпилювач. До того ж він не змочує листя, що допомагає запобігти грибковим захворюванням. Якщо ґрунт ще не вкритий мульчею, покладіть її поверх шланга.

Підготуйте укриття на випадок заморозків

Попередження про заморозки зазвичай з’являються лише за день-два, а пошуки захисного матеріалу в сутінках часто призводять до того, що деякі рослини залишаються без захисту і випадково підмерзають. Легке агроволокно (укриття для грядок) дозволяє підвищити температуру на 1–4 °C залежно від щільності матеріалу. Часто саме ця різниця вирішує, чи втратите ви весь урожай, чи зможете збирати свіжі помідори ще протягом двох тижнів.

Щільніші матеріали краще утримують тепло, але пропускають менше світла. У крайньому разі можна використати старі простирадла. Розстеліть матеріал так, щоб він діставав до землі, і притисніть краї камінням чи цеглою, щоб запобігти витіканню тепла з-під укриття.

Збирайте зелені, але вже сформовані помідори

Зелені помідори, зібрані перед заморозками, добре дозрівають, проте лише за умови, що вони вже досягли зрілості: мають повний розмір, а колір шкірки змінився з насиченого темно-зеленого на блідо-білуватий або жовтувато-зелений. Дрібні й темно-зелені плоди не набудуть належного кольору, тому їх краще використати для приготування соусу чи консервації.

Пошкодження холодом починається вже за температури близько 10 °C (на кущі), що погіршує смак плодів ще до їх збирання. Зрізайте кожен томат разом із коротким хвостиком (частиною плодоніжки). Сортування за ступенем зрілості допоможе їм дозріти одночасно. Зберігайте плоди за температури 13–21 °C. Щоб прискорити дозрівання, покладіть до ящика з помідорами банан.

Збирайте насіння з найкращих помідорів

Цим кроком легко знехтувати, а потім пошкодувати про це, адже збір насіння помідорів — чудовий спосіб заощадити гроші наступного року та виростити більше овочів улюбленого сорту. Вичавіть насіння разом із м’якоттю (гелеподібною оболонкою) з повністю стиглого плоду найкращої рослини в рядку до банки, додайте воду (шаром близько 2,5 см) та залиште суміш на кухонному столі, нещільно накривши банку кришкою.

Через 3–5 днів на поверхні утвориться плівка, а життєздатне насіння осяде на дно банки. Процес ферментації руйнує гелеву оболонку, яка містить інгібітори проростання і може переносити збудників хвороб. Ретельно промийте насіння, розкладіть його для просушування, а потім покладіть на зберігання у конверт і підпишіть. Насіння сортових помідорів (реліквійних сортів) вільного запилення зберігає властивості батьківської рослини, водночас насіння гібридів — ні.

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