Можуть розповісти більше за ІМТ: два показники тіла пов’язали з вдвічі вищим ризиком смерті

Два показники тіла пов’язали з майже подвійним ризиком смерті / © Credits

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Звичний індекс маси тіла може бути не єдиним показником, на який варто зважати під час оцінювання ризиків для здоров’я. Нове дослідження показало, що значення може мати поєднання жирових відкладень у ділянці живота та фізичної сили людини.

Про це повідомило видання Science Alert.

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До такого висновку дійшли науковці з Китаю, які проаналізували дані 5674 дорослих жителів США. За їхнім здоров’ям стежили майже сім років, протягом яких зафіксували 373 смерті.

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Особливу увагу вчені звернули на людей, які мали одночасно великий діаметр живота та слабкий хват відносно розміру тіла. Саме в цій групі ризик смерті протягом періоду спостереження був на 97% вищим, ніж серед учасників без надлишкової ваги в ділянці живота або низької відносної сили хвата.

Водночас великий діаметр живота окремо не був суттєво пов’язаний зі смертністю. Натомість слабкий хват відносно розміру тіла вже сам по собі мав помітний зв’язок із ризиком: серед людей із найнижчими показниками він був майже на 60% вищим.

Діаметр живота дослідники використовували як непрямий показник кількості жиру в цій частині тіла. На їхню думку, такий параметр може краще відображати вісцеральне ожиріння. Оцінювання сили хвата з урахуванням розміру тіла, своєю чергою, може допомогти виявляти фізичну слабкість у людей із більшою масою.

Зв’язок між поєднанням цих двох показників і смертністю зберігався навіть після того, як науковці врахували вік учасників, їхній спосіб життя, соціально-економічний статус та супутні захворювання.

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Автори роботи водночас не пропонують відмовлятися від ІМТ або замінювати його новими вимірюваннями. Для підтвердження отриманих результатів необхідні додаткові дослідження. Науковці наголошують, що оцінювання стану здоров’я не варто зводити до одного числа — точнішу картину дає сукупність різних показників.

Поєднання надлишкової кількості жиру та зниженої м’язової сили називають динапенічним ожирінням. Раніше вчені вже знаходили зв’язок цього стану з підвищеною смертністю. Зокрема, попередній метааналіз показав, що за визначення динапенічного ожиріння за окружністю талії ризик смерті був вищим на 73%.

У різних роботах для оцінювання ожиріння також застосовували ІМТ, а силу хвата переважно вимірювали в абсолютних значеннях. Водночас нові наукові дані вказують, що показники кількості жиру в організмі можуть бути інформативнішими для оцінювання ризиків для здоров’я, ніж використання лише ІМТ.

Нагадаємо, раніше десятирічне спостереження вчених показало, які проблеми з яснами супроводжували підвищений ризик деменції.

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