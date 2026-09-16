ДНК приховувала сюрприз: у крові людини виявили незвичайні структури

У крові людини виявили незвичайні генетичні структури / © Associated Press

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ДНК зазвичай асоціюється з подвійною спіраллю, однак генетичний матеріал здатний набувати й інших форм. Вчені заявили, що вперше отримали прямі біохімічні докази присутності в плазмі крові людини незвичайних складених структур — G-квадруплексів.

Про це пише ScienceAlert із посиланням на нове дослідження, оприлюднене як препринт.

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Йдеться про G-квадруплекси, або G4, — компактні чотириланцюгові структури нуклеїнових кислот. Вони формуються за участю гуаніну — однієї з генетичних «літер». Чотири його молекули можуть об’єднуватися у своєрідний квадрат, а кілька таких утворень — складатися одне з одним.

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Раніше G4 уже знаходили всередині клітин. Тепер дослідники повідомили про їхнє виявлення в генетичному матеріалі, отриманому безпосередньо з плазми крові людини.

У крові постійно циркулюють невеликі фрагменти нуклеїнових кислот, які, зокрема, вивільняються після загибелі клітин. Зазвичай науковці аналізують їхню генетичну послідовність, довжину та походження. Нове дослідження вказує, що додаткову інформацію потенційно може нести й форма, якої набувають ці молекули.

Щоб перевірити наявність G4 і водночас не зруйнувати їх під час оброблення матеріалу, команда використала щадний метод без нагрівання та стандартних етапів екстракції. Для виявлення структур застосували два незалежні способи: спеціальне антитіло та молекулу, яка флуоресціює після зв’язування з G4. Обидва методи дали сигнал.

Водночас залишається важливе обмеження: експеримент поки не дозволяє встановити, чи виявлені структури утворені саме ДНК, чи РНК. Обидві молекули здатні формувати G-квадруплекси, тоді як використані методи розпізнають саму структуру.

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Надалі вчені планують окремо руйнувати ДНК та РНК ферментами, щоб визначити природу знайдених молекул. Також необхідно з’ясувати, з яких тканин вони походять і на якому етапі набувають чотириланцюгової форми.

Відкриття може мати значення і для майбутніх медичних досліджень. G4 трапляються в ділянках геному, пов’язаних із регуляцією роботи генів, а їхній підвищений рівень раніше спостерігали в деяких типах пухлин. Тому науковці припускають, що в перспективі аналіз таких структур у крові може дати додаткову інформацію про рак.

Однак автори наголошують: наразі про новий метод діагностики раку не йдеться.

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