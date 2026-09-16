Водіям готували жорсткіші штрафи за перевищення швидкості: Рада ухвалила несподіване рішення

Нові штрафи водіям / © pixabay.com

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У середу, 16 вересня, Верховна Рада провалила голосування за основу законопроєкту №15348, який передбачає нові штрафи за перевищення швидкості.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

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«За» проголосували 225 народних обранців. Для ухвалення рішення не вистачило всього одного голосу.

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Які штрафи пропонували запровадити

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт пропонував додати до КУпАП нову статтю 122-6, яка мала встановити окремі штрафи за перевищення швидкості.

У цій статті визначається така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів:

більш як на 20 км/год — штраф 680 грн.

більш як на 40 км/год — штраф 2040 грн.

більш як на 60 км/год — штраф 2720 грн.

більш як на 80 км/год — штраф 3400 грн.

перевищення, передбачені у частинах третій або четвертій цієї статті, вчинені особою, яка п’ять та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за вчинення будь-якого порушення — 17000 грн.

Альтернативний законопроєкт про посилення відповідальності водіїв також провалили

Також Верховна Рада не підтримала за основу альтернативний законопроєкт №15348-1, який передбачає посилення відповідальності водіїв за низку порушень правил дорожнього руху. Під час голосування документ отримав 198 голосів «За».

Що пропонували змінити

Автори законопроєкту пропонували посилити покарання за повторні протягом року порушення правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про:

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порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть;

неправильний обгін та зустрічний роз’їзд;

проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника;

ненадання переваги пішоходам.

Також законопроєкт передбачав посилення відповідальності за керування транспортним засобом без відповідного права, а також для водіїв, яких обмежили в праві керування.

Скасувати «поріг безкарності»

Окремий блок змін стосувався перевищення швидкості. Законопроєкт №15348-1 пропонував скасувати так званий «поріг безкарності» у 20 км/год.

Натомість відповідальність пропонувалося встановлювати вже за перевищення дозволеної швидкості більш ніж на 10 км/год.

Додаткове покарання за ДТП із загиблими та тяжко травмованими

Також автори пропонували запровадити обов’язкове додаткове покарання для водіїв, чиї порушення правил дорожнього руху спричинили смерть людини або тяжкі тілесні ушкодження.

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Йшлося про позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох до восьми років. Крім того, законопроєкт передбачав посилення відповідальності за повторне вчинення таких правопорушень.

В РНБО відреагували на провал голосування

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Ігор Клименко висловив розчарування рішенням нардепів.

«Прикро, що безпека на дорогах досі не на часі. Але ми не зупиняємося», — прокоментував він.

Він додав, що за завданням президента разом із відповідними органами та громадськістю вони продовжать працювати над цим рішенням, бо «від нього безпосередньо залежать життя і здоров’я людей».

«Фантоми» на дорогах Києва та області — останні новини

Нагадаємо, від 31 серпня у Києві та Київській області відновили роботу так звані «фантомні патрулі», які ловлять порушників просто під час руху. За перший день вони зафіксували 810 порушень швидкісного режиму.

Принцип роботи обладнання «фантому» подібний до стаціонарних камер автофіксації, однак система встановлена на автомобілі, який рухається дорогою. Камери під лобовим і заднім склом зможуть фіксувати порушення в обох напрямках — як у зустрічному потоці, так і на смугах, якими рухається спецавтомобіль.

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