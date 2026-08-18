«Фантоми» повернуться на дороги України: деталі від МВС

Автомобілі-"фантоми» у 2021 році / © mvs.gov.ua

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На дороги України повернуться автомобілі-«Фантоми» та запрацюють нові камери контролю швидкості.

Про це заявив новий міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Автомобілі-"фантоми»

«Фантоми» — це спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють, зокрема, під час руху.

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«Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. „Фантоми“ повернуться на дороги», — заявив новий глава МВС.

Інші заходи щодо боротьби з порушникам ПДР

Цього тижня в Україні впровадять в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція.

Також Вигівський наголосив на необхідності посилення відповідальності за систематичні порушення правил.

Крім того, правоохоронці обіцяють унормувати питання керування легким електротранспортом, зокрекма електросамокатами.

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«МВС України спільно з народними депутатами України вже напрацювало ряд ініціатив. Активізуємо співпрацю та розраховуємо на підтримку парламенту», — зазначив міністр.

У чому причина запровадження таких заходів

МВС пояснює такі заходи необхідністю знизити аварійність: лише за перші тижні серпня в Україні зареєстрували понад 1300 ДТП з постраждалими.

Крім того, Вигівський згадав про вчорашню ДТП у Києві, де водій Infiniti пошкодив близько десяти авто.

Нагадаємо, що після резонансної ДТП у Києві Зеленський заявив, що скликає РНБО.

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