Фура знесла 4 авто: є жертви (чутливе відео)

ДТП на блокпосту Фото ілюстративне / © ТСН

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На в’їзді до Тячева Закарпатської області сталася смертельна ДТП на контрольному посту Державної прикордонної служби. Вантажівка зіткнулася з автомобілями, які перебували на посту.

Про це повідомляють місцеві пабліки, зокрема Віталій Глагола.

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За попередньою інформацією, водій фури не зупинився перед контрольним постом і на швидкості в’їхав у легковик, який чекав на перевірку документів. Від удару автомобіль відкинуло на інші машини.

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ДТП з фурою та автівками Увага! Чутливий контент! / © Віталій Глагола

На записі з камер спостереження видно, як фура на швидкості влітає у чергу автомобілів біля контрольного поста прикордонників і зносить одразу чотири легковики.

ДТП з фурою та автівками Увага! Чутливий контент! / © Віталій Глагола

Загалом у ДТП опинилися чотири легкові автомобілі. На місці аварії загинув водій одного з них. Ще двоє людей дістали травми.

Очевидці припускають, що водій вантажівки міг відволіктися та не помітити контрольний пост і попереджувальні знаки. Водночас офіційних даних про причину аварії наразі немає.

На місці працюють поліцейські та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, зокрема чому вантажівка не зупинилася перед постом.

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У Мережі також з’явилося відео моменту аварії та її наслідків. На кадрах видно пошкоджені автомобілі на контрольному посту.

Офіційна інформація про стан постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що на Житомирщині водійка збила двох підлітків, один з яких помер.

На момент аварії хлопці перетинали проїжджу частину з мотоциклом у руках.

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Нагадаємо, раніше йшлося про правила під час поїздки однією з країн Євросоюзу. В МЗС повідомляли про те, що насамперед потрібно подбати про безпеку, зафіксувати обставини аварії та правильно обмінятися даними з іншими учасниками.

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