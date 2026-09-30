Три місяці на переїзд: Фінляндія масово закриває центри для біженців і змінює правила для українців

У Фінляндії вдвічі скоротять кількість центрів для шукачів притулку

Реклама

Міграційна служба Фінляндії скорочує мережу центрів приймання по всій країні. 2026 року вже припинили роботу вісім установ, а ще вісім закриють до кінця лютого 2027-го.

Про це повідомляє Yle.

Реклама

Чому у Фінляндії закривають центри приймання

Начальниця департаменту послуг з приймання біженців Міграційної служби Фінляндії Еліна Нурмі пояснила, що скорочення пов’язані зі зменшенням кількості клієнтів. Менше людей подаються на притулок, а кількість тих, хто приїжджає до Фінляндії через війну в Україні, не зростає.

Реклама

Водночас багато мешканців центрів уже зареєструвалися як резиденти муніципалітетів і переїхали до іншого житла. На початку червня у Фінляндії ще працювали 30 підрозділів для дорослих, 13 для неповнолітніх і два підрозділи утримання під вартою.

Скорочення мережі відбувається і на тлі змін у законодавстві. Від 1 вересня 2026 року послуги приймання для людей, які отримали дозвіл на проживання та право зареєструвати місце проживання в муніципалітеті, припиняються через три місяці.

Це правило поширюється і на людей із тимчасовим захистом, зокрема українців. У Міграційній службі пояснили, що після набуття права на муніципальне проживання такі клієнти мають перейти до системи муніципальних послуг протягом трьох місяців. Для неповнолітніх без супроводу це обмеження не застосовується.

Що буде після закриття центрів приймання біженців

Після закриття центрів їхніх мешканців переводитимуть туди, де є вільні місця. За інформацією Daily Northern, серед установ, які мають припинити роботу, — центри в Еспоо, Куопіо, Центральній Фінляндії, Каухаві, Котці та Сейняйокі, а також групові будинки в Гямеенлінні й Тампере.

Реклама

«Під час переведення ми враховуємо побажання мешканців та зв’язки з місцем проживання, такі як робота чи освіта. Однак це не завжди можливо», — сказала Еліна Нурмі.

Людина також може жити у приватному помешканні, однак витрати на оренду в такому разі не компенсуються. Водночас точну кількість людей, які зараз проживають у центрах, Міграційна служба не розголошує з міркувань безпеки.

Тимчасовий захист для українців у Європі — останні зміни

Зміни у Фінляндії відбуваються на тлі поступового перегляду правил для українців, які перебувають у Європі під тимчасовим захистом. Окремі країни вже коригують умови проживання, соціальної підтримки та переходу до звичайного статусу резидента. Раніше стало відомо про нові правила тимчасового захисту, які визначають, хто надалі зможе користуватися цим статусом.

Одночасно змінюються й умови побутової підтримки українців. Наприклад, у Польщі після обмеження програми безкоштовного розміщення з’явилася ініціатива повернути таку допомогу для частини переселенців — безкоштовне житло хочуть повернути окремим категоріям.

Реклама

У результаті Фінляндія, як і низка інших європейських країн, поступово переводить людей із системи спеціального приймання до муніципального проживання, а сама інфраструктура для новоприбулих стає меншою.

Новини партнерів

Новини партнерів