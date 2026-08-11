Біженцям з України хочуть повернути безкоштовне житло в Польщі: хто знову отримає право на допомогу

Прапори Польщі та України / © ТСН

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Від 1 липня 2026 року в Польщі скасували безкоштовне житло й харчування для більшості українських біженців, зберігши пільги лише для найуразливіших категорій — людей з інвалідністю, вагітних та окремих пенсіонерів. Утім, частина тих, хто втратив підтримку, незабаром зможе її відновити.

Шанс на повернення пільг дає новий законопроєкт від партії «Лівиця», що входить до урядової коаліції Дональда Туска. Про це пише Money.pl. із посиланням на очільницю Міністерства сім’ї, праці та соцполітики Агнєшку Дзєм’янович-Бонк.

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«Зміни, пов’язані зі згортанням частини допомоги для громадян України, є результатом нічого іншого, як накладення вето президентом Каролем Навроцьким на закон, що продовжував дію закону про допомогу Україні», — сказала вона.

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Нові прогалини у підтримці

Польська міністерка наголошує, що допомогу зберегли для занадто малої кількості українських громадян. Наприклад, тепер безкоштовне проживанням в центрах колективного розміщення надається дитині з інвалідністю та її матері, але не її рідних братам чи сестрам.

Хто зможе повернути безкоштовне житло та медстраховку

Тому «Лівиця» пропонує розширити списки вразливих груп. Якщо запропонований політсилою законопроєкт ухвалять, право на допомогу отримають:

матері, які самостійно виховують дітей за умови, що вона не перебувають у шлюбі або їхній партнер не перебуває на території Польщі;

пенсіонери, які отримують пенсію, нижчу за 50% від мінімальної виплати (тобто не більше 940 злотих, що еквівалентно 11,3 тис. грн);

члени сімей осіб із вразливих груп.

Крім того, «Лівиця» пропонує закріпити за вразливими біженцями з України право на медичне страхування та безкоштовний доступ до польської системи охорони здоров’я, навіть якщо вони не проживають в центрах колективного розміщення. Проєкт, який потрапив до Сейму 3 серпня, має розглядатися на засіданні у вересні. Зміни охоплять кілька тисяч осіб.

Ціна питання та важливе застереження щодо документів

Запропоноване розширення груп вразливості передбачає потребу в додатковому фінансування в обсязі близько 18 млн злотих.

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Крім того, пропозиція забезпечити медичне страхування представникам вразливих груп коштуватиме зе близько 80 млн злотих.

«Про якийсь великий опір в уряді не йдеться. Я очікую радше підтримки та прихильності з боку інших членів коаліції, адже йдеться про дітей, про людей, які не можуть — навіть якщо дуже б хотіли — стати самостійними; людей, чиї партнери, воюють на фронті, зокрема й за нашу спільну безпеку», — запевнила Дзєм’янович-Бонк.

Нагадаємо, країнці у Польщі, які отримали PESEL UKR лише на підставі заяви без пред’явлення дійсного паспорта, повинні надати документ до гміни до 31 серпня 2026 року. В іншому випадку можна втратити тимчасовий захист.

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