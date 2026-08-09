Протести в Польщі Фото: RMF24

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У Польщі 9 серпня відбулися масові акції проти насильства, ксенофобії та дискримінації українців та представників інших меншин. Демонстрації пройшли у 22 містах країни під гаслом «Не будь байдужим».

Про це повідомляє польське RMF24.

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Загальнонаціональну кампанію організував Комітет захисту демократії (KOD). Організатори пояснили, що акції стали реакцією на збільшення кількості словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність.

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Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує — протести в Польщі фото: RMF24

Учасники також хотіли продемонструвати солідарність із людьми, які стали жертвами насильства та дискримінації.

Акції відбулися, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Жешуві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоці та Кельце.

Під час демонстрацій учасникам роздавали наліпки з написом «Не будь байдужим». KOD закликав розміщувати їх на дверях магазинів, закладів, автомобілях та інших місцях. Таким чином організатори хочуть показати українцям та представникам інших меншин, що тут вони можуть розраховувати на допомогу та почуватися у безпеці.

Протести в Польщі фото: RMF24

«Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує»

Нинішні демонстрації стали продовженням кампанії, яка розпочалася у Польщі напередодні.

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Так, 7 серпня у Варшаві відбулася акція під назвою «Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує» (Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje).

Під час заходу організатори передали до Канцелярії прем’єр-міністра Польщі та Міністерства внутрішніх справ петицію з понад 11 тисячами підписів. У ній уряд закликали рішучіше протидіяти злочинам на ґрунті ненависті, зокрема нападам на українців, та забезпечити підтримку постраждалим.

У KOD наголошують, що недільні акції мають стати початком ширшої суспільної кампанії проти насильства, зневаги та дискримінації незалежно від походження чи мови.

Організатори також попереджають: якщо суспільство не реагуватиме на прояви ненависті, агресія може посилюватися.

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Що відомо про напади на українців у Польщі

Нагадаємо, одним із приводів для нинішньої хвилі суспільних акцій у Польщі стала серія інцидентів, у яких постраждали громадяни України.

Зокрема, двом чоловікам в Польщі висунули звинувачення після інциденту, що стався у поїзді «Варшава-Тлущ». Вони накинулись на 16-річного українця та начальника потяга.

Раніше у Гдині чоловік вдарив жінку палицею через українську мову. Його вже затримали.

Також у Польщі після словесної суперечки через музику напали на трьох громадян України — двоє дістали травми голови, а одного з потерпілих доправили до лікарні.

Нагадаємо, що у місті Ченстохова пасажирка сервісу таксі Bolt влаштувала скандал через відмову зробити незаплановану зупинку. Жінка накинулася на водія та назвала його «українською шматою».

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