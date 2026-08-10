Озеро перетворюється на соляну пустелю: спека нищить унікальну водойму (фото, відео)

Лиманне озеро Солонець-Тузли / © Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

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Через спекотну та посушливу погоду на Миколаївщині продовжує стрімко знижуватися рівень води в лиманному озері Солонець-Тузли, що розташоване на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава».

Про це повідомили на сторінці нацпарку у Facebook.

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За даними природоохоронців, вода відступає, оголюючи білу самосадну сіль.

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Місцями вона набуває рожевого відтінку завдяки мікроводорості Dunaliella salina та рачку Artemia salina.

© Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

© Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

© Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

У нацпарку наголосили, що це унікальне природне явище демонструє цінність природних комплексів, які потребують збереження.

© Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

© Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

© Національний парк "Білобережжя Святослава" у Facebook

Водночас співробітники Покровсько-Хуторського природоохоронного науково-дослідного відділу щодня патрулюють територію, стежать за пожежною обстановкою та контролюють санітарний стан природно-заповідного фонду.

Під час патрулювань працівники перевіряють штучні споруди для гніздування птахів, інформаційні та попереджувальні знаки, а також прибирають виявлене побутове сміття.

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На території зафіксували рожевих пеліканів, галагазів, мартинів, куликів-довгоногів, сиворакш, боривітра та луня очеретяного. Також фахівці виявили сліди перебування шакалів, дикого кабана, косулі та лисиці.

Нагадаємо, у Хмельницькій області повністю зникла гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення — Святе озеро, яке існувало понад 10 тисяч років. Розташована на території Національного природного парку «Мале Полісся» водойма поступово міліла та заболочувалася, однак врятувати її було неможливо.

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