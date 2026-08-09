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У Карпатах знайшли рідкісний гриб, який востаннє бачили 12 років тому: фото
Гриб Свиняче вухо отримав свою назву через характерну форму: гриб справді нагадує зігнуте та хвилясте вухо тварини.
У Карпатах на території Національного природного парку «Гуцульщина» знайшли надзвичайно рідкісний гриб Свиняче вухо (Gomphus clavatus), занесений до Червоної книги України. Попереднього разу цей вид у парку виявляли у 2014 році, тож нова знахідка стала першою за 12 років.
Про це повідомили на сторінці НПП «Гуцульщина» у Facebook.
Цьогоріч Свиняче вухо науковці виявили у хвойному лісі вище урочища «Стільці» на території Косівського природоохоронного науково-дослідного відділення.
У парку наголосили, що для Українських Карпат цей гриб є надзвичайно рідкісним, тому кожне нове місце його зростання має важливе наукове та природоохоронне значення.
Вперше на території НПП «Гуцульщина» цей вид зафіксували у 2014 році на полонині Крами. Відтоді понад десять років нових знахідок не було, що робить нинішнє виявлення особливо цінним для дослідників.
Свиняче вухо отримало свою назву через характерну форму: гриб справді нагадує зігнуте та хвилясте вухо тварини.
На оприлюднених фотографіях він має лілово-пурпурове забарвлення, а замість звичних пластинок під шапкою — товсті зморшкуваті складки, які плавно переходять у коротку щільну ніжку.
У НПП «Гуцульщина» зазначили, що такі знахідки підтверджують важливість карпатських лісів для збереження рідкісних видів флори та фауни.
Нагадаємо, нещодавно на найвищій точці України, вершині гори Говерла, 35 цимбалістів одночасно виконали гуцульський чоловічий танець «Аркан». Перформанс присвятили 35-й річниці Незалежності України, а також пам’яті колег-музикантів, які загинули на війні.