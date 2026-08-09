Відповідь з космосу: людство вперше "торкнулося" Місяця

Перший штучний сигнал з космосу отримали військові США 80 років тому / © Associated Press

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Команда військових та цивільних фахівців у штаті Нью-Джерсі на початку 1946 року спрямувала модифіковану радіолокаційну систему на Місяць і випустила потужні радіоімпульси в бік його поверхні. Приблизно через дві з половиною секунди осцилограф зафіксував слабку луну, яка подолала космічну відстань туди й назад, довівши можливість міжпланетного зв’язку.

Про цей історичний експеримент під кодовою назвою «Діана» розповідає Times of India.

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Подолання іоносфери та перша відповідь космосу

За історичними даними, цей унікальний експеримент відбувся десятого січня під керівництвом підполковника Джона Девітта в таборі Еванс. Це був перший в історії людства випадок, коли штучний сигнал успішно відбився від іншого небесного тіла. Рухаючись зі швидкістю світла, радіоімпульс досяг Місяця, розташованого на відстані понад 384 тисячі кілометрів, і повернувся на Землю, подолавши загалом близько 768 тисяч кілометрів.

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До цього успішного випробування світова наукова спільнота не мала впевненості в тому, що високочастотні радіосигнали взагалі здатні вийти за межі нашої планети. Вчені припускали, що щільні верхні шари атмосфери можуть просто заблокувати хвилі, змусивши їх відбитися назад на поверхню землі. Проєкт «Діана» яскраво продемонстрував, що радіолокаційні сигнали здатні безперешкодно проходити крізь іоносферу Землі.

Цей прорив допоміг закласти фундаментальні основи радіолокаційної астрономії та наочно показав величезний потенціал радіозв’язку за межами нашого світу. Відбиття сигналу від супутника Землі стало ранньою важливою віхою, яка перевернула уявлення людства про можливості передавання даних на космічні відстані.

Технічні модифікації військового обладнання

Досягнення успішної радіолокаційної луни вимагало від інженерів проведення серйозних технічних модифікацій стандартного обладнання часів Другої світової війни. Команда кардинально переробила радіолокаційну установку SCR-271 і побудувала велику антенну решітку на спеціальній вежі, щоб максимально сконцентрувати сигнал у напрямку Місяця. Оскільки ціль була надзвичайно віддаленою, до приймача поверталася лише мізерна частка від початково переданої енергії.

Щоб вловити цей надзвичайно слабкий зворотний сигнал, фахівці розробили надчутливий приймач, здатний ефективно відфільтровувати фоновий космічний шум та атмосферні перешкоди. Крім того, інженерам довелося ретельно вираховувати точні доплерівські поправки, спричинені рухом Місяця відносно розташування радарної станції. Коли через 2,5 секунди після запуску на екрані з’явився слабкий сплеск, команда з полегшенням переконалася, що ця затримка ідеально збігається з їхніми теоретичними розрахунками.

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Зародження сучасної космічної ери

Тріумф проєкту надав дослідникам абсолютно новий практичний спосіб використання радарів для вимірювань далеко за межами земної атмосфери. Пізніші радіолокаційні астрономічні експерименти будувалися саме на цьому принципі для вивчення відстані, руху та фізичних властивостей інших об’єктів у нашій Сонячній системі. Технологія дозволила астрономам отримувати дані, які неможливо було зібрати за допомогою традиційних оптичних телескопів.

Головне довгострокове значення експерименту полягало в тому, що він довів здатність наземних радіолокаторів працювати як активний інструмент дослідження глибокого космосу. Випробування наочно показало, що радіолокаційні технології не обмежуються виявленням ворожих літаків чи об’єктів у межах нашої атмосфери. Вони здатні долати величезні провалля між Землею і Місяцем та отримувати чітку вимірювану відповідь від небесних тіл.

Це досягнення дало вченим та інженерам ранню практичну демонстрацію того, що радіохвилі можуть слугувати надійним інструментом для дослідження космосу просто з поверхні Землі. Воно розвіяло багаторічні сумніви скептиків і відкрило шлях для сміливіших ідей, які раніше вважалися науковою фантастикою. Відтоді радіосигнали стали невід’ємною частиною будь-якої міжпланетної місії.

Довівши, що сигнал можна безперешкодно відправити на Місяць і прийняти його назад на Землі, ці перші інженери-новатори фактично відкрили двері в нову епоху. Саме їхній успіх у 1946 році проклав надійний шлях для створення майбутніх супутникових комунікацій та реалізації грандіозних програм польотів людини на Місяць.

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Нагадаємо, освоєння Місяця може мати несподівані наслідки для науки. Дослідники попереджають, що польоти на супутник нашої планети можуть стерти мільярди років історії Сонячної системи, адже вихлопні гази космічних апаратів здатні знищити сліди, які допомогли б розкрити таємницю виникнення життя на Землі.

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