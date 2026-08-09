Одна з головних фортець України руйнується: Мережею ширяться фото багатостраждальної пам’ятки

Хотинська фортеця Фото ілюстративне

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На одній зі стін Хотинської фортеці на Буковині обсипалися кілька зубців. Це сталося після обвалу частини оборонного муру, який зафіксували у квітні.

Про подальше руйнування пам’ятки повідомили «Хотинські вісті».

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Із посиланням на фото в соцмережах місцеві ЗМІ пишуть про пошкодження фортеці.

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«У соцмережі Фейсбук оприлюднено фото, на яких видно подальшу руйнацію: кілька зубців на одній зі стін пам’ятки осипалися», — йдеться у повідомленні.

У «Хотинських вістях» наголосили, що фортеця має статус пам’ятки національного значення, а її збереження потребує невідкладних рішень.

«Хотинська фортеця — об’єкт національного значення та один із головних символів нашого міста. Її збереження потребує системної уваги та невідкладних рішень на державному рівні. Бо це питання історичної спадщини країни, яку потрібно зберегти для наступних поколінь», — зазначили у повідомленні.

Як почалося руйнування Хотинської фортеці

Перший серйозний обвал частини зовнішньої стіни фортеці стався 18 квітня 2026 року. Тоді ніхто не постраждав, проте через загрозу для туристів доступ до аварійної ділянки тимчасово обмежили.

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Після обвалу фахівці ДСНС провели аерозйомку території. 27 квітня фортецю також обстежила спеціальна комісія Міністерства культури, яка склала акт технічного огляду пам’ятки.

За попередніми висновками фахівців, основною причиною руйнування стали вода та сильні морози.

Директорка державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» Єлизавета Буйновська пояснювала, що волога потрапляла в конструкцію муру, а взимку замерзала. Через це відбувалося механічне руйнування каменю та розчину.

«У зимовий період волога перетворюється на лід і спричиняє механічне розривання каменю та розчину. Вапняно-піщаний розчин втратив свої в’язкі властивості та перетворився на крихку масу, що стало причиною руйнування кам’яної кладки оборонного муру», — розповідала Буйновська.

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Фахівці встановили, що через вплив води та морозів розчин, який утримував внутрішню частину стіни, втратив свої скріплювальні властивості. Це й призвело до обвалу частини оборонної конструкції.

Що буде з фортецею

У заповіднику планують замовити науково-проєктну документацію для реставрації оборонних мурів та благоустрою прилеглої території. Після підготовки документації має бути визначена вартість необхідних робіт.

Поки ж нові пошкодження показують, що проблема зі станом історичної пам’ятки залишається актуальною.

Хотинська фортеця є пам’яткою національного значення та однією з найвідоміших середньовічних фортифікацій України. Її нинішній стан викликає занепокоєння, адже окремі частини оборонних мурів продовжують втрачати міцність.

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