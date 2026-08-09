Одна из главных крепостей Украины рушится: в Сети распространяют фото многострадального памятника

Хотинская крепость Фото иллюстративная

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На одной из стен Хотинской крепости на Буковине осыпалось несколько зубцов. Это произошло после обвала части оборонной стены, зафиксированной в апреле.

О дальнейшем разрушении памятника сообщили «Хотинские вести».

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Со ссылкой на фото в соцсетях местные СМИ пишут о повреждениях крепости.

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«В соцсети Фейсбук обнародованы фото, на которых видно дальнейшее разрушение: несколько зубцов на одной из стен памятки осыпались», — говорится в сообщении.

В «Хотинских известиях» отметили, что крепость имеет статус памятника национального значения, а его сохранение требует безотлагательных решений.

«Хотинская крепость — объект национального значения и один из главных символов нашего города. Ее сохранение требует системного внимания и неотложных решений на государственном уровне. Потому что это вопрос исторического наследия страны, которое следует сохранить для следующих поколений», — отметили в сообщении.

Как началось разрушение Хотинской крепости

Первый серьезный обвал части наружной стены крепости произошел 18 апреля 2026 года. Тогда никто не пострадал, однако из-за угрозы для туристов доступ к аварийному участку временно ограничили.

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После обвала специалисты ГСЧС провели аэросъемку территории. 27 апреля крепость также обследовала специальная комиссия Министерства культуры, составившая акт технического осмотра достопримечательности.

По предварительным выводам специалистов основной причиной разрушения стали вода и сильные морозы.

Директор государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость» Елизавета Буйновская объясняла, что влага попадала в конструкцию стены, а зимой замерзала. Поэтому происходило механическое разрушение камня и раствора.

«В зимний период влага превращается в лед и приводит к механическому разрыву камня и раствора. Известково-песчаный раствор потерял свои вязкие свойства и превратился в хрупкую массу, что стало причиной разрушения каменной кладки оборонной стены», — рассказывала Буйновская.

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Специалисты установили, что из-за воздействия воды и морозов раствор, удерживавший внутреннюю часть стены, потерял свои скрепляющие свойства. Это и привело к обвалу части оборонительной конструкции.

Что будет с крепостью

В заповеднике планируют заказать научно-проектную документацию для реставрации оборонных стен и благоустройства прилегающей территории. После подготовки документации должна быть определена стоимость требуемых работ.

Пока новые повреждения показывают, что проблема с состоянием исторического памятника остается актуальной.

Хотинская крепость — памятник национального значения и одна из самых известных средневековых фортификаций Украины. Ее нынешнее состояние вызывает беспокойство, ведь отдельные части оборонных стен продолжают терять прочность.

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