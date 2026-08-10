Какой церковный праздник в Украине 17 августа

Церковный праздник 17 августа / © unsplash.com

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17 августа (30 августа), в православном календаре день памяти святого мученика Мирона. Святой мученик Мирон жил в городе Ахая (территория современной Греции) в III веке. Он был священником и служил Богу и людям, проповедуя учение Иисуса Христа. По свидетельству церковного предания, Мирон отличался добротой, смирением и большой любовью к ближним.

Он помогал бедным, поддерживал тех, кто испытывал трудности, и своим примером показывал, каким должен быть настоящий христианин. Для него вера была не только словами, а ежедневным делом — служением людям и Богу.

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Времена жизни святого Мирона пришлись на период правления римского императора Декия, известного масштабными гонениями на христиан. В этот период от верующих требовали отречься от Христа и принести жертвы языческим богам.

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Когда язычники пришли в храм, где служил Мирон, они потребовали отказаться от христианской веры. Однако святой не испугался угроз и остался верен своему призванию.

По преданию, он открыто признал себя христианином и отказался поклоняться идолам. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам.

Несмотря на страдание, святой Мирон не отрекся от Христа. Его мужество поразило даже некоторых язычников, ведь он переносил испытания с молитвой и покоем.

Согласно церковному преданию, после многочисленных пыток святой Мирон был казнен около 250 года. Он принял мученическую смерть, оставшись верен своей вере до последнего мгновения жизни.

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Именно поэтому Церковь называет его святым мучеником — человеком, отдавшим свою жизнь за исповедание христианской истины.

Церковный праздник в Украине 17 августа по старому календарю

По старому календарю 17 августа в Украине чтили память святой мученицы Евдокии. Евдокия жила во II веке в городе Илиополе Финикийском. По преданию она была богатой и известной женщиной, но после встречи с христианской верой изменила свою жизнь, приняла крещение и посвятила себя служению Богу и помощи нуждающимся.

Приметы 17 августа

Народные приметы 17 августа / © unsplash.com

Утренний туман — в хорошую погоду в ближайшие дни и богатый урожай грибов.

Если листья на деревьях начинают желтеть — осень придет раньше.

Птицы собираются в стаи или рано улетают — ждали скорого похолодания.

Что нельзя делать 17 августа

По народным поверьям, 17 августа не считался благоприятным днем для женитьбы. Люди говорили, что брак, заключенный в этот период, может быть неустойчивым и не принести супругам счастья. Также пытались не рассказывать другим о своих будущих планах и замыслах, ведь верили, что из-за этого они могут не осуществиться.

Что можно делать 17 августа

В народном календаре этот день получил название Миронов день — в честь священномученика Мирона, память которого христиане чтят 17 августа. Одной из важнейших традиций этой даты было проявлять милосердие и поддерживать нуждающихся в помощи: сирот, вдов, одиноких и отверженных людей.

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