Шестой день без света и воды: в оккупированном Мелитополе пропагандисты учат ходить в туалет в пакеты (видео)

Коммунальный коллапс в Мелитополе: жителям советуют использовать пакеты вместо канализации

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Из-за критического состояния коммунальной инфраструктуры в оккупированном Мелитополе Запорожской области российские пропагандисты начали распространять инструкции о том, как пользоваться пакетами вместо туалета.

Видео с чатов пророссийских блоггеров ходят украинские Telegram-каналы.

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Отмечается, что в Мелитополе люди уже шестой день сидят без воды и электричества.

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Так, на одном из видео местный пропагандист делится собственным опытом, как справлять физиологические потребности, когда нет воды в туалете. Он вполне серьезно советует надевать на унитаз пакет и опорожняться просто туда.

Что он будет потом делать с пакетом экстрементов — не уточняет. Можем предположить, что просто выбросит на помойку. И это очень опасно, ведь еще больше усилит антисанитарию в городе.

Отметим, что с начала оккупации Мелитополь систематически страдает от перебоев с ключевыми коммунальными услугами — водой, светом и газом. Несмотря на громкие заявления захватчиков об «восстановлении» и «улучшении жизни», ключевые элементы инфраструктуры оказались на грани полного коллапса.

Случай с распространением гайдов по туалетным пакетам стал очередным ярким свидетельством способности российской «администрации» обеспечивать только антисанитарию и бытовой упадок на захваченных украинских территориях.

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Ранее мы писали, что на оккупированных территориях обостряются проблемы с электроэнергией, водоснабжением, горючей и транспортной логистикой. В некоторых городах свет отсутствует до шести суток подряд, а воду люди не видят больше недели.

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