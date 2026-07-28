На оккупированных территориях готовят новую волну принудительной мобилизации: будут хватать всех

Мобилизация / © ТСН

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На временно оккупированных территориях Украины готовят новую волну принудительной мобилизации. Активисты говорят, что оккупационные администрации якобы уже обсуждают соответствующие сценарии.

Об этом заявили активисты движения Отпор.

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В движении «ОТПОР» сообщили, что, по их информации, речь идет прежде всего о временно оккупированных районах Запорожской, Херсонской, Луганской областей и Крыма.

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«Главная угроза сейчас нависла над оккупированными частями Запорожской, Херсонской, Луганской областей и Крыма — именно там кремлевский режим готовится прежде всего применить те же жесткие методы, которые уже были испытаны в Донецке в начале 2022 года», — заявили активисты движения «ОТПОР».

Какой сценарий описывают в движении

Активисты утверждают, что один из их участников, находившийся в Донецке в 2022 году, рассказал о применявшихся тогда механизмах принудительной мобилизации.

«В считанные дни был полностью перекрыт выезд для мужчин, а облавы устраивали прямо на улицах, в магазинах и на рабочих местах. В армию забирали всех подряд — не смотря на возраст, состояние здоровья или отсутствие военного опыта», — говорится в сообщении движения.

По информации активистов, подготовка к возможной мобилизации вроде бы продолжается и в отдельных регионах России.

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"По имеющейся информации, Кремль планирует официально объявить о мобилизации сразу после проведения псевдовыборов в сентябре этого года", - утверждают в движении.

Также в «ОТПОР» заявили, что ранее фиксировали признаки подготовки, в частности, тестирование электронного реестра военнообязанных и проведение закрытых учений по развертыванию мобилизационных пунктов.

В движении призывали людей, не желающих участвовать в войне на стороне РФ, по возможности покинуть оккупированные территории или Россию.

«Мы призываем всех, кто не готов физически противостоять путинской узурпации в РФ или на оккупированных украинских территориях, уезжать. Но если вы все же решили остаться – готовьтесь защищать свои права», – подчеркнули в «ОТПОРе».

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Движение также сообщило, что опубликовало рекомендации по юридической защите для людей, которые могут столкнуться с мобилизационными мероприятиями.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью. Кремль хочет компенсировать потери на фронте и усилить боевые действия.

По оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России вполне вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября 2026 года. В то же время разведчики отмечают, что в настоящее время РФ не разворачивает новые учебные центры для подготовки новобранцев. Впрочем, имеющейся инфраструктуры, по их словам, достаточно, чтобы и дальше готовить новые партии так называемого «пушечного мяса».

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