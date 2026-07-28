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- Украина
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На оккупированных территориях готовят новую волну принудительной мобилизации: будут хватать всех
Активисты утверждают, что могут быть использованы методы, похожие на те, которые применялись в 2022 году на оккупированной Донбассе.
На временно оккупированных территориях Украины готовят новую волну принудительной мобилизации. Активисты говорят, что оккупационные администрации якобы уже обсуждают соответствующие сценарии.
Об этом заявили активисты движения Отпор.
В движении «ОТПОР» сообщили, что, по их информации, речь идет прежде всего о временно оккупированных районах Запорожской, Херсонской, Луганской областей и Крыма.
«Главная угроза сейчас нависла над оккупированными частями Запорожской, Херсонской, Луганской областей и Крыма — именно там кремлевский режим готовится прежде всего применить те же жесткие методы, которые уже были испытаны в Донецке в начале 2022 года», — заявили активисты движения «ОТПОР».
Какой сценарий описывают в движении
Активисты утверждают, что один из их участников, находившийся в Донецке в 2022 году, рассказал о применявшихся тогда механизмах принудительной мобилизации.
«В считанные дни был полностью перекрыт выезд для мужчин, а облавы устраивали прямо на улицах, в магазинах и на рабочих местах. В армию забирали всех подряд — не смотря на возраст, состояние здоровья или отсутствие военного опыта», — говорится в сообщении движения.
По информации активистов, подготовка к возможной мобилизации вроде бы продолжается и в отдельных регионах России.
"По имеющейся информации, Кремль планирует официально объявить о мобилизации сразу после проведения псевдовыборов в сентябре этого года", - утверждают в движении.
Также в «ОТПОР» заявили, что ранее фиксировали признаки подготовки, в частности, тестирование электронного реестра военнообязанных и проведение закрытых учений по развертыванию мобилизационных пунктов.
В движении призывали людей, не желающих участвовать в войне на стороне РФ, по возможности покинуть оккупированные территории или Россию.
«Мы призываем всех, кто не готов физически противостоять путинской узурпации в РФ или на оккупированных украинских территориях, уезжать. Но если вы все же решили остаться – готовьтесь защищать свои права», – подчеркнули в «ОТПОРе».
Движение также сообщило, что опубликовало рекомендации по юридической защите для людей, которые могут столкнуться с мобилизационными мероприятиями.
Мобилизация в России - последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью. Кремль хочет компенсировать потери на фронте и усилить боевые действия.
По оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России вполне вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября 2026 года. В то же время разведчики отмечают, что в настоящее время РФ не разворачивает новые учебные центры для подготовки новобранцев. Впрочем, имеющейся инфраструктуры, по их словам, достаточно, чтобы и дальше готовить новые партии так называемого «пушечного мяса».