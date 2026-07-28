Мария Захарова. / © Associated Press

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В Кремле вновь дерзко заявили о якобы «готовности к дипломатическому урегулированию войны», которую начала именно Москва.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Она высказалась о «мире», но по традиционному российскому сценарию. Мол, Москва «никогда не отказывалась» от политико-дипломатического пути и готова рассматривать «предложения и идеи».

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Захарова также заявила о необходимости «взаимопонимания» и сослалась на якобы договоренности, достигнутые ранее. Традиционно она вспомнила якобы договоренности между РФ и США на Аляске.

При этом Россия продолжает выдвигать собственные условия, не имеющие ничего общего с реальным желанием мира.

Как сообщалось, посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что Москва якобы готова к политико-дипломатическому завершению войны против Украины, но только на собственных условиях. Да, Россия требует «устранить коренные причины конфликта».

Напомним, Кремль до сих пор ищет виновных в «провале» переговоров на Аляске. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Штаты якобы уверяли Москву в том, что украинский президент Владимир Зеленский выполнит все необходимые условия для достижения мира. Впрочем, госсекретарь Марко Рубио опроверг существование любых договоренностей, а Лавров фактически принялся искать виновных в срыве собственной версии событий.

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