ПАОК отреагировал на обращение "Динамо" в УЕФА из-за российского флага на трибунах

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Киев

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ПАОК выступил с официальным заявлением после обращения киевского "Динамо" в УЕФА из-за демонстрации российского флага греческими болельщиками на трибунах во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

В греческом клубе подчеркнули, что не хотят, чтобы футбольное противостояние выходило за пределы спортивной борьбы, и призвали УЕФА одинаково жестко реагировать на любые провокации.

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"Для нас существует только одна борьба — происходящая на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками каких-либо других конфликтов. Наше желание — играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперед. Ничего больше", — говорится в заявлении ПАОКа, опубликованном gazzetta.gr.

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Накануне ответного матча против "Динамо" греческий клуб также обратился в УЕФА с призывом последовательно применять свои принципы.

"Перед ответным матчем ПАОКа и "Динамо" мы призываем представителей УЕФА проявить такую же принципиальность, которую организация демонстрирует в борьбе с расизмом и ксенофобией. Ожидаем должной оценки откровенным провокациям, направленным против нашего клуба и Украины, чтобы в будущем подобные инциденты больше не повторялись", — отметили в ПАОКе.

Матч в польском Люблине завершился поражением "Динамо" со счетом 2:3. Ответный поединок состоится в четверг, 30 июля, на стадионе "Тумба" в греческих Салониках. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

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Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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