Зинедин Зидан / © Associated Press

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Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции.

Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

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Ранее сообщалось, что 54-летний французский специалист подпишет контракт сроком на 4 года.

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На посту главного тренера "трехцветных" Зидан заменил Дидье Дешама, который возглавлял команду с 2012 года.

Дешам привел французскую сборную к победе на ЧМ-2018 и Лиге наций 2021 года, а также доходил до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.

Дешам является абсолютным рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира среди тренеров — 27 и по количеству побед в плей-офф ЧМ — 11.

Отметим, что Зидан находился без работы с 2021 года, когда ушел с поста главного тренера мадридского "Реала".

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Зидан за два периода работы со "сливочными" (2016-2018 и 2019-2021 годы) выиграл 11 трофеев, в том числе трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018).

Напомним, на ЧМ-2026 сборная Франции заняла четвертое место. В полуфинале "Ле Блэ" проиграли Испании (0:2), а в матче за "бронзу" уступили Англии (4:6).

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