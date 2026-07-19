Англия одолела Францию в безумном матче за "бронзу" ЧМ-2026 — Мбаппе побил рекорд Месси

Франция — Англия / © Associated Press

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Сборная Англии одолела команду Франции в матче за третье место чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) завершился со счетом 4:6 .

Англичане открыли счет уже на 3-й минуте встречи — Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в дальний угол.

На 11-й минуте Букайо Сака мог удваивать преимущество "Трех львов", но арбитр отменил его гол из-за офсайда.

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На 18-й минуте родоначальники футбола таки развили свой успех — Эзри Конса забил головой после подачи Райса с углового.

На 37-й минуте подопечные Томаса Тухеля сделали счет разгромным — Сака расстрелял пустые ворота французов после передачи Маркуса Рашфорда.

На 45+1-й минуте Англия забила четвертый гол — Сака оформил дубль, низом точно пробив в дальний угол после передачи Эберечи Эзе.

На старте второго тайма подопечные Дидье Дешама отквитали один мяч — на 48-й минуте Майкл Олисе нашел в штрафной площадке соперника Килиана Мбаппе, а тот точно пробил в правый нижний угол.

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Для Мбаппе этот 9-й гол на турнире. Он единолично возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2026, обойдя форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (8 мячей) в борьбе за Золотую бутсу.

Кроме того, Килиан догнал Лео по забитым голам в истории Мундиалей — по 21.

На 54-й минуте "Ле Блэ" отквитали еще один мяч — Брэдли Барколя расстрелял ближний угол с передачи Мбаппе.

На 66-й минуте французы вплотную подобрались к англичанам в счете — Мбаппе оформил дубль, из пределов штрафной площадки поразив правый нижний угол после передачи Олисе.

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Таким образом, Мбаппе забил свой 10-й гол на ЧМ-2026 и обошел Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира — теперь у Килиана 22 гола на Мундиалях, а у Лионеля — 21.

На 87-й минуте Англия вернула себе гандикап в два мяча — Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти, назначенный за фол Мало Гюсто против Джеда Спенса в собственной штрафной площадке.

На 90+6-й минуте французы снова сократили отставание до минимума — Усман Дембеле забил в дальний угол после передачи Дайо Упамекано.

Но последнее слово в этом матче было все равно за англичанами — на 90+8 минуте Джуд Беллингем в быстрой контратаке закатил мяч в ворота французов.

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Таким образом, именно Англия стала бронзовым призером ЧМ-2026, а вот Франция завершила турнир без медалей.

Для сборной Англии это вторая медаль в истории выступлений на чемпионатах мира. Впервые "Три льва" завоевывали награды на ЧМ-1966, когда выиграли Мундиаль.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 французы проиграли Испании (0:2), в то время как англичане проиграли Аргентине (1:2).

Отметим, что финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026 по футболу.

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