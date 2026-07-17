Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2026

Франция — Англия / © Associated Press

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В ночь на воскресенье, 19 июля, сборные Франции и Англии сразятся в матче за третье место чемпионата мира-2026, который близится к завершению в США, Канаде и Мексике.

Поединок состоится на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале французы заняли первое место в группе I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0), в 1/8 финала одолели Парагвай (1:0), в четвертьфинале обыграли Марокко (2:0), а в полуфинале проиграли Испании (0:2).

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Англичане стали первыми в квартете L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала "Три льва" благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1), в 1/8 финала одолели Мексику (3:2), в четвертьфинале совершили камбэк и в экстра-таймах дожали Норвегию (2:1), а в полуфинале проиграли Аргентине (1:2).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Англия.

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