Испания — Аргентина: букмекеры сделали прогноз на финал ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

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В воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины сразятся в финале чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Главный матч турнира состоится на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

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На текущем Мундиале испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), в 1/8 финала победила Португалию (1:0), в четвертьфинале вырвала победу над Бельгией (2:1), а в полуфинале одолела Францию (2:0).

Аргентинцы стали первыми в квартете J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2), в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2), в четвертьфинале в экстра-таймах в большинстве дожала Швейцарию (3:1), а в полуфинале с ярким камбэком победила Англию (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Испания — Аргентина

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Испании. На победу подопечных Луиса де ла Фуэнте в основное время можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья — 3,10. Выигрыш аргентинцев — 3,33.

На завоевание трофея испанцами принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Триумф "альбиселесте" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти — 2,16.

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Добавим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.

Отметим, что перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сыграет с Англией.

Ранее сообщалось, что сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений.

Также мы рассказывали, что вратарю сборной Испании покорился уникальный рекорд чемпионатов мира.

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Кроме того, Месси установил рекорд в победном полуфинале ЧМ-2026 против Англии.

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