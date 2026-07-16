Іспанія — Аргентина: букмекери зробили прогноз на фінал ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

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У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини позмагаються у фіналі чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Головний матч турніру відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

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На поточному Мундіалі іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0), у чвертьфіналі вирвала перемогу над Бельгією (2:1), а в півфіналі здолала Францію (2:0).

Аргентинці стали першими у квартеті J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2), у чвертьфіналі в екстратаймах у більшості дотисла Швейцарію (3:1), а в півфіналі з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Іспанія — Аргентина

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу підопічних Луїса де ла Фуенте в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия — 3,10. Виграш аргентинців — 3,33.

На завоювання трофею іспанцями приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Тріумф "альбіселесте" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті — 2,16.

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Додамо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.

Зазначимо, що перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція зіграє з Англією.

Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок.

Також ми розповідали, що воротарю збірної Іспанії підкорився унікальний рекорд чемпіонатів світу.

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Крім того, Мессі встановив рекорд у переможному півфіналі ЧС-2026 проти Англії.

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