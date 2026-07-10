Іспанія вирвала перемогу над Бельгією та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії / © Associated Press

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Збірна Іспанії обіграла команду Бельгії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на "SoFi Stadium" в американському місті Інглвуд в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія завершився з рахунком 2:1 .

Іспанці відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі — Фабіан Руїс добив м'яч у ворота після того, як голкіпер бельгійців Тібо Куртуа парирував удар Дані Ольмо на завершення прострілу Педро Порро з правого флангу.

Іспанія — Бельгія / © Associated Press

Іспанія — Бельгія / © Associated Press

На 41-й хвилині бельгійці зрівняли рахунок — Шарль де Кетеларе головою замкнув подачу Тімоті Кастаня з правого флангу. Для іспанців це перший пропущений м'яч на цьому Мундіалі.

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Іспанія — Бельгія / © Associated Press

Іспанія — Бельгія / © Associated Press

У другому таймі Куртуа, який неодноразово рятував збірну Бельгії від пропущених м'ячів, травмувався й був змушений достроково залишити поле. На 71-й хвилині його замінив Сенне Ламменс, для якого це був лише третій матч за національну команду.

На 88-й хвилині чинні чемпіони Європи скористалися травмою Куртуа і забили переможний гол. Ламменс припустився помилки, відбивши перед собою дальній удар Пау Кубарсі, а Мікель Меріно добив м'яч у ворота.

Іспанія — Бельгія / © Associated Press

Іспанія — Бельгія / © Associated Press

Таким чином, Іспанія стала другим півфіналістом ЧС-2026. В 1/2 фіналу іспанці позмагаються з Францією, яка у чвертьфіналі обіграла Марокко (2:0).

Матч Франція — Іспанія відбудеться у вівторок, 14 липня, о 22:00 за київським часом.

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Решта півфіналістів турніру визначаться у поєдинках Норвегія — Англія та Аргентина — Швейцарія, які будуть зіграні в ніч проти неділі, 12 липня.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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