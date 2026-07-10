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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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225
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Визначилися фіналісти Вімблдону-2026 серед чоловіків

Фінальний матч відбудеться у неділю, 12 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Яннік Сіннер

Яннік Сіннер / © Associated Press

Стали відомі фіналісти Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді.

За трофей позмагаються німець Александр Звєрєв та італієць Яннік Сіннер.

У півфіналі Звєрєв обіграв британця Артура Фері — 7:6, 6:2, 6:4. Тоді як Сіннер переміг серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

Для Сіннера це другий поспіль вихід до фіналу Вімблдону, він є чинним чемпіоном змагань. Загалом це перший фінал турніру серії Grand Slam для італійця цього року.

Фінальний матч між Сіннером і Звєрєвим відбудеться у неділю, 12 липня.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк зупинилася за крок від історичного для України фіналу Вімблдону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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