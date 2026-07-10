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Визначилися фіналісти Вімблдону-2026 серед чоловіків
Фінальний матч відбудеться у неділю, 12 липня.
Стали відомі фіналісти Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді.
За трофей позмагаються німець Александр Звєрєв та італієць Яннік Сіннер.
У півфіналі Звєрєв обіграв британця Артура Фері — 7:6, 6:2, 6:4. Тоді як Сіннер переміг серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.
Для Сіннера це другий поспіль вихід до фіналу Вімблдону, він є чинним чемпіоном змагань. Загалом це перший фінал турніру серії Grand Slam для італійця цього року.
Фінальний матч між Сіннером і Звєрєвим відбудеться у неділю, 12 липня.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк зупинилася за крок від історичного для України фіналу Вімблдону.