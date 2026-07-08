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Історична перемога: Костюк уперше вийшла до півфіналу Вімблдону
У чвертьфіналі Марта здобула впевнену перемогу над італійкою Жасмін Паоліні.
Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) вийшла до півфіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.
У чвертьфіналі 24-річна уродженка Києва обіграла італійку Жасмін Паоліні (№17 WTA).
Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:3, 6:2.
Це була четверта очна зустріч тенісисток. Костюк удруге зуміла перемогти Паоліні.
Марта вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася 1/2 фіналу трав'яного мейджора після Еліни Світоліної (2019, 2023).
Для Костюк це другий у кар'єрі вихід до півфіналу на турнірах Grand Slam. Цього року вона також доходила до 1/2 фіналу на Roland Garros.
У півфіналі Вімблдону-2026 суперницею Марти стане переможниця пари Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія).
Півфінали заплановано на 9 липня, а фінал відбудеться у суботу, 11 липня.
Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.