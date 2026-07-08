Аргентина — Швейцарія: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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У неділю, 12 липня, збірні Аргентини та Швейцарії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Arrowhead Stadium" в американському місті Канзас-Сіті. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина — Швейцарія.

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На поточному Мундіалі аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2).

Швейцарці фінішувала першими квартеті B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1). В 1/16 фіналу підопічні Мурата Якіна обіграли Алжир (2:0), а в 1/8 фіналу у серії пенальті здолали Колумбію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

Прогноз букмекерів на матч Аргентина — Швейцарія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Аргентини. На перемогу чинних чемпіонів світу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Нічия — 3,60. Виграш швейцарців — 5,00.

На вихід Мессі та Ко до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Прохід Швейцарії до наступної стадії — 3,00.

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Переможець пари Аргентина — Швейцарія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Норвегія — Англія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після шаленої перемоги Аргентини над Єгиптом на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Єгипту жорстко розніс суддів і ФІФА після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.

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