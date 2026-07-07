Скандал на ЧС-2026: сенаторка Парагваю "наїхала" на Мбаппе — він дав рішучу відповідь

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Сенаторка Національного конгресу Парагваю Селесте Амарілья після поразки збірної Парагваю від Франції (0:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 зневажливо висловилася про форварда "Ле Бле" Кіліана Мбаппе, спричинивши скандал.

"Цей дикун навіть не навчився писати. Замість материнського молока він смоктав кокоси, а найосвіченішими істотами, яких він коли-небудь чув, були шимпанзе. Тобі треба було показати йому середній палець, Орландо Хілю. Я роблю це в Сенаті, і нічого не трапляється!

Колонізований камерунець, який удає із себе француза, злопам'ятний, нувориш, зарозумілий і потворний. Він нервував і був наляканий протягом усього матчу, як і вся його команда. Вони навіть не змогли забити жодного гола, перемогли завдяки щасливому випадку…

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Єдине, за що багато хто з нас дорікає "Альбіррохі", — це те, що вони не дали йому ляпаса відкритою долонею після завершення матчу. І при цьому я не є прихильницею футболу", — написала Амарілья після поєдинку в соцмережі X.

Після такого Мбаппе не стримався і відреагував на образи сенаторки на свою адресу.

"Пані Селесто Амарілья, Ви — мерзенна жінка, не гідна своєї посади. Ви не представляєте Парагвай — країну, яка випромінювала пристрасть і честь протягом усього турніру.

Через вашу нерозважливість та неприхований расизм увесь світ уже забув про той шлях та історичні зусилля, які ваші гравці продемонстрували на цьому чемпіонаті світу, поступившись місцем обговоренню некомпетентної дами, яка створює найгірший з можливих іміджів для своєї країни.

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Я ніколи не дозволю таким людям, як вона, вільно поширювати свою ненависть і расизм по всьому світу", — написав Мбаппе у соцмережі X.

Міністерка спорту Франції Маріна Феррарі вже прокоментувала слова Амарільї, рішуче засудивши расистські образи на адресу Мбаппе.

"Я абсолютно обурена висловлюваннями парагвайської сенаторки Селести Амарільї. Франція найрішучішим чином засуджує расистські нападки, об'єктом яких став Кіліан Мбаппе. Ці слова є мерзенними, негідними і тим паче неприйнятними, оскільки вони виходять від політичної діячки. Перед обличчям расизму ми не будемо мовчати.

Нападаючи на Кіліана Мбаппе, сенаторка зазіхає на все те, що втілює наш капітан, і на все те, що захищає наша країна: свободу, рівність і братерство. Висловлюю повну підтримку нашому капітану, нашому головному тренеру та всій збірній Франції", — написала Феррарі у соцмережі X.

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Федерація футболу Франції повідомила, що звернеться до прокуратури через образи парагвайської сенаторки на адресу Мбаппе.

"Расистські висловлювання парагвайської сенаторки Селесте Амарільї на адресу Кіліана Мбаппе є абсолютно огидними та неприйнятними. Як взагалі можна дозволити собі такі слова?

Ці висловлювання є протиправними й підлягають суворому засудженню. Вони мають переслідуватися за законом як у нашій країні, так і за її межами. Федерація футболу Франції направляє звернення до прокуратури з метою притягнення винних до судової відповідальності.

Федерація висловлює свою повну підтримку капітану, гравцям і загалом усім жертвам подібних мерзенних заяв. Як ніколи раніше, Федерація налаштована безкомпромісно боротися проти расизму та будь-яких форм дискримінації.

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Ці слова ганьблять як тих, хто їх вимовляє, так і тих, хто їх поширює. Гравці збірної Франції представляють Францію, тож ці висловлювання — образа для всієї нашої країни", — йдеться у заяві.

Свою підтримку Мбаппе також висловив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ще один гол від Кіліана Мбаппе. Цього разу — проти расизму. Моя повна підтримка. Коли слова намагаються спаплюжити, наші цінності дають відсіч: гідність, повага, братерство", — написав Макрон у соцмережі X.

Зазначимо, що Мбаппе на ЧС-2026 уже забив сім голів — він перебуває на вершині списку найкращих бомбардирів турніру разом з Ліонелем Мессі (Аргентина) та Ерлінгом Голандом (Норвегія).

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У чвертьфіналі Мундіалю французи позмагається зі збірною Марокко, яка в 1/8 фіналу розгромила Канаду (3:0).

Матч Франція — Марокко відбудеться у четвер, 9 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе встановив історичний рекорд чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу.

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