Скандал на ЧМ-2026: сенатор Парагвая "наехала" на Мбаппе — он дал решительный ответ

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Сенатор Национального конгресса Парагвая Селесте Амарилья после поражения сборной Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 пренебрежительно высказалась о форварде "Ле Блэ" Килиане Мбаппе, вызвав скандал.

"Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе. Тебе нужно было показать ему средний палец, Орландо Хиль. Я делаю это в Сенате, и ничего не случается!

Колонизированный камерунец, притворяющийся французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и безобразный. Он нервничал и был напуган на протяжении всего матча, как и вся его команда. Они даже не смогли забить ни одного гола, победили по счастливой случайности…

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Единственное, за что многие из нас упрекают "Альбиррохи", — это то, что они не дали ему пощечины открытой ладонью после завершения матча. И при этом я не являюсь поклонницей футбола", — написала Амарилья после поединка в соцсети X.

После такого Мбаппе не сдержался и отреагировал на оскорбления сенатора в свой адрес.

"Госпожа Селеста Амарилья, Вы — гнусная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай — страну, которая излучала страсть и честь на протяжении всего турнира.

Из-за вашей безрассудности и нескрываемого расизма весь мир уже забыл о том пути и исторических усилиях, которые ваши игроки продемонстрировали на этом чемпионате мира, уступив место обсуждению некомпетентной дамы, которая создает худший из возможных имиджей для своей страны.

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Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру", — написал Мбаппе в соцсети X.

Министр спорта Франции Марина Феррари уже прокомментировала слова Амарильи, решительно осудив расистские оскорбления в адрес Мбаппе.

"Я совершенно возмущена высказываниями парагвайского сенатора Селесты Амарильи. Франция самым решительным образом осуждает расистские нападки, объектом которых стал Килиан Мбаппе. Эти слова являются мерзкими, недостойными и тем более неприемлемыми, поскольку они исходят от политического деятеля. Перед лицом расизма мы не будем молчать.

Нападая на Килиана Мбаппе, сенатор покушается на все то, что олицетворяет наш капитан, и на все то, что защищает наша страна: свободу, равенство и братство. Выражаю полную поддержку нашему капитану, нашему главному тренеру и всей сборной Франции", — написала Феррари в соцсети X.

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Федерация футбола Франции сообщила, что обратится в прокуратуру из-за оскорблений парагвайского сенатора в адрес Мбаппе.

"Расистские высказывания парагвайского сенатора Селесте Амарильи в адрес Килиана Мбаппе абсолютно отвратительны и неприемлемы. Как вообще можно позволить себе такие слова?

Эти высказывания противоправны и подлежат строгому осуждению. Они должны преследоваться по закону как в нашей стране, так и за ее пределами. Федерация футбола Франции направляет обращение в прокуратуру с целью привлечения виновных к судебной ответственности.

Федерация выражает свою полную поддержку капитану, игрокам и всем жертвам подобных гнусных заявлений. Как никогда раньше, Федерация настроена бескомпромиссно бороться против расизма и любых форм дискриминации.

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Эти слова позорят как тех, кто их произносит, так и тех, кто их распространяет. Игроки сборной Франции представляют Францию, поэтому эти высказывания — оскорбление для всей нашей страны", — говорится в заявлении .

Свою поддержку Мбаппе также выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Еще один гол от Килиана Мбаппе. На этот раз против расизма. Моя полная поддержка. Когда слова пытаются осквернить, наши ценности дают отпор: достоинство, уважение, братство", — написал Макрон в соцсети X.

Отметим, что Мбаппе на ЧМ-2026 уже забил семь голов — он находится на вершине списка лучших бомбардиров турнира вместе с Лионелем Месси (Аргентина) и Эрлингом Холандом (Норвегия).

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В четвертьфинале Мундиаля французы сразится со сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

Матч Франция — Марокко состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мбаппе установил исторический рекорд чемпионатов мира.

Также мы рассказывали, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил уникальное достижение на чемпионатах мира.

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